Неприятный запах подмышек: 7 натуральных средств, которые тебе помогут

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха подмышек и удалить пятна, ты можешь использовать алоэ вера, который обладает антибактериальными и отбеливающими свойствами, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Хотя неприятный запах подмышек совсем необязательно указывает на проблемы со здоровьем, он сильно осложняет жизнь людям, которые от него страдают.

В человеческом теле более двух миллионов потовых желез, которые регулируют температуру нашего организма с помощью потоотделения.

Именно из-за потоотделения на нашей коже размножаются бактерии, из-за чего возникает неприятный запах.

В последние годы на рынке появилось множество дезодорантов и антиперспирантов, которые позволяют контролировать избыточное потоотделение.

Если ты предпочитаешь натуральные экономичные продукты, ты можешь сделать дезодорант дома сама и не тратить деньги на химические продукты.

В этой статье мы расскажем тебе о 7 натуральных и эффективных средствах, которые помогут тебе улучшить твое состояние. Обязательно попробуй!

1. Лимон и пищевая сода

Сочетание лимона и пищевой соды - это идеальный натуральный антиперспирант, который может регулировать избыточное потоотделение и бактерии, которые вызывают неприятный запах.

Также сочетание лимона и пищевой соды отлично отбеливает подмышки и помогает бороться с пятнами.

Тебе понадобится:

1 чайная ложка пищевой соды (5 г)

½ лимона

Что тебе нужно сделать:

Выжми в небольшое количество соды половинку лимона и нанеси получившуюся кашицу на подмышки мягкими массажными движениями.

Высуши их полностью и удали излишки.

Используй его каждое утро.

2. Сосновый отвар

Хвоя сосны обладает антибактериальными и антиперспирантными свойствами, которые помогают регулировать избыточное потоотделение.

В хвое содержится активное вещество под названием хлоргидрат алюминия, которое используется для коммерческого производства дезодорантов.

Тебе понадобится:

1 горсть хвои сосны

1 литр воды

Что тебе нужно сделать:

Сложи сосновую хвою в кастрюлю, залей ее литром воды и оставь на медленном огне на 20 минут.

Разбавь получившийся отвар холодной водой и используй его для того, чтобы принимать ванну.

Повтори столько раз, сколько необходимо для уменьшения потоотделения.

3. Алоэ вера

Алоэ вера обладает антибактериальными и осветляющими свойствами, что вдвойне полезно для подмышек.

С одной стороны, это растение помогает справиться с неприятным запахом, а с другой, позволяет нам избавиться от пятен и омертвевших клеток.

Тебе понадобится:

2 столовые ложки алоэ вера (30 г)

Что тебе нужно сделать:

Нанеси мякоть алоэ вера на подмышки и оставь его до полного высыхания.

Высуши излишки с помощью салфетки, потому что алоэ может окрашивать одежду.

4. Яблочный уксус

Простой натуральный дезодорант на основе яблочного уксуса помогает нам бороться с бактериями и избыточным потоотделением.

Тебе понадобится:

4 столовые ложки яблочного уксуса (40 мл)

1 столовая ложка спирта (10 мл)

1 ватный диск

Что тебе нужно сделать:

Перемешай яблочный уксус со спиртом и нанеси его на подмышки с помощью ватного диска.

Дай уксусу высохнуть.

Повторяй процедуру два раза в день.

5. Тимьян и розмарин

Настой тимьяна и розмарина используется для лечебных ванн, которые позволяют контролировать гипергидроз и неприятный запах, который обычно его сопровождает.

Тебе понадобится:

1 пучок тимьяна

1 пучок розмарина

2 литра воды

Что тебе нужно сделать:

Доведи до кипения два литра воды и добавь к ней ароматные травы.

Сними настой с огня через 10 минут и остуди его до комнатной температуры.

Теперь ты можешь принимать с ним ванну.

Ты также можешь наносить его только на область подмышек с помощью полотенца.

6. Сырой картофель

Сырой картофель отлично освежает кожу, уменьшает воспаление и нейтрализует бромгидроз и избыточное потоотделение.

Тебе понадобится:

2 картофельных кружочка

Что тебе нужно сделать:

Приложи по одному-два кружочка сырого картофеля к подмышкам и оставь на 20 минут.

Повторяй лечение два-три раза в день.

7. Кукурузный крахмал поможет справиться с неприятным запахом

Кукурузный крахмал - это отличный абсорбент, который помогает контролировать избыточное потоотделение, а также неприятный запах подмышек.

Тебе понадобится:

1 столовая ложка кукурузного крахмала (10 г)

1 чайная ложка пищевой соды (5 г)

Что тебе нужно сделать: