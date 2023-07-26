Неприятный запах подмышек: 7 натуральных средств, которые тебе помогут
Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха подмышек и удалить пятна, ты можешь использовать алоэ вера, который обладает антибактериальными и отбеливающими свойствами, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.
Хотя неприятный запах подмышек совсем необязательно указывает на проблемы со здоровьем, он сильно осложняет жизнь людям, которые от него страдают.
В человеческом теле более двух миллионов потовых желез, которые регулируют температуру нашего организма с помощью потоотделения.
Именно из-за потоотделения на нашей коже размножаются бактерии, из-за чего возникает неприятный запах.
В последние годы на рынке появилось множество дезодорантов и антиперспирантов, которые позволяют контролировать избыточное потоотделение.
Если ты предпочитаешь натуральные экономичные продукты, ты можешь сделать дезодорант дома сама и не тратить деньги на химические продукты.
В этой статье мы расскажем тебе о 7 натуральных и эффективных средствах, которые помогут тебе улучшить твое состояние. Обязательно попробуй!
1. Лимон и пищевая сода
Сочетание лимона и пищевой соды - это идеальный натуральный антиперспирант, который может регулировать избыточное потоотделение и бактерии, которые вызывают неприятный запах.
Также сочетание лимона и пищевой соды отлично отбеливает подмышки и помогает бороться с пятнами.
Тебе понадобится:
- 1 чайная ложка пищевой соды (5 г)
- ½ лимона
Что тебе нужно сделать:
- Выжми в небольшое количество соды половинку лимона и нанеси получившуюся кашицу на подмышки мягкими массажными движениями.
- Высуши их полностью и удали излишки.
- Используй его каждое утро.
2. Сосновый отвар
Хвоя сосны обладает антибактериальными и антиперспирантными свойствами, которые помогают регулировать избыточное потоотделение.
В хвое содержится активное вещество под названием хлоргидрат алюминия, которое используется для коммерческого производства дезодорантов.
Тебе понадобится:
- 1 горсть хвои сосны
- 1 литр воды
Что тебе нужно сделать:
- Сложи сосновую хвою в кастрюлю, залей ее литром воды и оставь на медленном огне на 20 минут.
- Разбавь получившийся отвар холодной водой и используй его для того, чтобы принимать ванну.
- Повтори столько раз, сколько необходимо для уменьшения потоотделения.
3. Алоэ вера
Алоэ вера обладает антибактериальными и осветляющими свойствами, что вдвойне полезно для подмышек.
С одной стороны, это растение помогает справиться с неприятным запахом, а с другой, позволяет нам избавиться от пятен и омертвевших клеток.
Тебе понадобится:
- 2 столовые ложки алоэ вера (30 г)
Что тебе нужно сделать:
- Нанеси мякоть алоэ вера на подмышки и оставь его до полного высыхания.
- Высуши излишки с помощью салфетки, потому что алоэ может окрашивать одежду.
4. Яблочный уксус
Простой натуральный дезодорант на основе яблочного уксуса помогает нам бороться с бактериями и избыточным потоотделением.
Тебе понадобится:
- 4 столовые ложки яблочного уксуса (40 мл)
- 1 столовая ложка спирта (10 мл)
- 1 ватный диск
Что тебе нужно сделать:
- Перемешай яблочный уксус со спиртом и нанеси его на подмышки с помощью ватного диска.
- Дай уксусу высохнуть.
- Повторяй процедуру два раза в день.
5. Тимьян и розмарин
Настой тимьяна и розмарина используется для лечебных ванн, которые позволяют контролировать гипергидроз и неприятный запах, который обычно его сопровождает.
Тебе понадобится:
- 1 пучок тимьяна
- 1 пучок розмарина
- 2 литра воды
Что тебе нужно сделать:
- Доведи до кипения два литра воды и добавь к ней ароматные травы.
- Сними настой с огня через 10 минут и остуди его до комнатной температуры.
- Теперь ты можешь принимать с ним ванну.
- Ты также можешь наносить его только на область подмышек с помощью полотенца.
6. Сырой картофель
Сырой картофель отлично освежает кожу, уменьшает воспаление и нейтрализует бромгидроз и избыточное потоотделение.
Тебе понадобится:
- 2 картофельных кружочка
Что тебе нужно сделать:
- Приложи по одному-два кружочка сырого картофеля к подмышкам и оставь на 20 минут.
- Повторяй лечение два-три раза в день.
7. Кукурузный крахмал поможет справиться с неприятным запахом
Кукурузный крахмал - это отличный абсорбент, который помогает контролировать избыточное потоотделение, а также неприятный запах подмышек.
Тебе понадобится:
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала (10 г)
- 1 чайная ложка пищевой соды (5 г)
Что тебе нужно сделать:
- Перемешай соду с крахмалом в чаше, чтобы получился сухой дезодорант.
- Помой подмышки, высуши их и нанеси на них получившийся дезодорант.
- Если тебе неудобно пользоваться порошковыми дезодорантами, ты можешь нанести его накануне ночью, чтобы он дал эффект на следующий день.
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