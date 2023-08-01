Названы три фактора, снижающих боль в спине

Специалисты из Университетов Сиднея в Австралии совместно с американскими учеными из Стэнфордского университета установили, что устранение лишнего веса, замена неудобного рабочего места на комфортабельное и отказ от курения помогут снизить развитие хронической боли в пояснице на 39%. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы провели систематический обзор более 500 предыдущих научных работ, проведенных с 1980 года по 2019.

"По нашим прогнозам через 30 лет примерно 843 миллиона человек во всем мире будут жить с хронической болью в пояснице. Людям с болью в пояснице нужны более эффективные способы справиться с ней, и чтобы найти их, нам необходимы дополнительные исследования", - говорят ученые.

Так, по словам авторов работы, курение нарушает микроциркуляцию крови, в том числе в позвоночных дисках и суставах. Это ослабляет костную структуру. Лишний вес вызывает воспаление в организме и повышает риск травм, а неэргономичное рабочее место вынуждает человека ежедневно сидеть в неправильной позе, которая вызывает нарушения осанки, напряжение и боль в спине.