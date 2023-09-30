Нейрохирург рассказал как сохранить молодость и здоровье

Лучший способ увеличить продолжительность жизни - это снизить риск сердечных приступов и инсультов, уверен нейрохирург Бретт Осборн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ежедневные привычки для достижения этой цели он перечислил изданию Fox News.

Осборн посоветовал прислушиваться к организму, даже если лечащий врач не выявил тревожных признаков. Так, по его словам, людям с диабетом, высоким кровеносным давлением и семейной историей инсультов и инфарктов нужно регулярно отслеживать уровни липидов и холестерина в крови. Также он рекомендовал проверять значения С-реактивного белка, который часто повышен у людей с ожирением и является фактором риска ишемической болезни сердца, гипертонии и диабета второго типа. Полезными для предотвращения старческих болезней, по словам врача, являются сведения об уровне гомоцистеина, гликированного гемоглобина и витамина D3.

Кроме того, Осборн рекомендовал регулярно принимать пищевые добавки для сохранения молодости и здоровья. Среди препаратов, которые помогают предотвратить окислительный стресс и хроническое воспаление, он назвал жирные кислоты Омега-3, ресвератрол, экстракт зеленого чая, куркумин, витамины группы В, С, Е, D3, а также магний и пребиотики.

"Добавки не вылечат повышенный уровень сахара в крови, кровяное давление, подагрический артрит и гипертонию. Только вы можете это сделать. Однако правильный режим приема добавок может оптимизировать работу организма, чтобы лечение приносило максимальную пользу",- отметил Осборн.

Не менее важными привычками для сохранения молодости, по словам нейрохирурга, являются спорт и правильное питание. Он отметил, что физические нагрузки помогают поддерживать в хорошей форме не только тело, но и мозг, поскольку во время выполнения упражнений формируются связи между нейронами. "Это помогает предотвратить такие заболевания, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера", - объяснил Осборн.

Также он посоветовал употреблять в пищу больше овощей и отслеживать гликемический уровень продуктов для контроля потребляемого сахара.