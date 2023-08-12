5 лучших суперпродуктов для детоксикации и омоложения

Если вы интересуетесь здоровым питанием, то, конечно, не раз слышали про "суперпродукты". Речь идет об овощах и фруктах, богатых фитохимическими веществами, микроэлементами, витаминами и незаменимыми протеинами. Они не только помогают бороться со многими болезнями, но также выводят из организма токсины и помогают сохранить молодость.

Чтобы воспользоваться чудесными свойствами этих продуктов, вовсе не нужно питаться только ими. Скажем, целый день есть только виноград и овес. Нужно придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты. А помимо этого, включать в рацион эти "суперпродукты". Также нужно вести активный образ жизни, не забывать о физических упражнениях и разумном подходе к стрессогенным ситуациям.

В этой статье мы расскажем о пяти овощах, которые помогают провести детоксикацию организма и бороться со старением. Уверены, что они вам очень понравятся.

1. Брюссельская капуста возглавляет суперпродукты

У брюссельской капусты чудесный вкус, и ее можно добавлять в разные блюда. Кроме того, у этого овоща много полезных свойств, о которых стоит знать. Брюссельская капуста прекрасно помогает выводить токсины из организма и сохранять нашу молодость. Хотите узнать, почему?

Брюссельская капуста богата витаминами А, С, Е и лютеином. Это компоненты, которые борются со свободными радикалами, предотвращая окисление клеток и связанные с ним преждевременное старение тканей и развитие опухолей.

В этом овоще есть также вещество, которое называется "синигрин". Оно защищает печень, помогает выводить из организма токсины и очищает организм.

Брюссельская капуста также богата протеинами, которые помогают улучшать состояние кожи и костей.

2. Морковь

Когда мы говорим про суперпродукты, невозможно не упомянуть морковь. Она освежает, обладает приятным вкусом, ее можно есть в сыром и вареном виде. А еще, из нее можно делать сок, коктейли, смузи, сочетая по желанию с другими овощами и фруктами. В моркови есть интересное вещество под названием "фалькаринол".

Знаете, чем оно может нам помочь? Ученые Ньюкаслского университета сельского хозяйства (Великобритания) и Датского университета установили, что употребление в пищу вареной моркови полезно в следующих отношениях:

Благодаря фалькаринолу, который действует как мощный антиоксидант, морковь помогает омолаживать кожу.

Клетчатка, содержащаяся в этом овоще, помогает обезвреживать тяжелые металы, такие как свинец и кадмий, а также другие токсичные вещества.

Своим красивым оранжевым цветом морковь обязана высокому содержанию в ней альфа- и бета-каротина. Они потрясающе омолаживают кожу и другие органы.

3. Тыква

Вам нравится тыква? Тогда ешьте ее почаще и в любом виде. Она тоже прекрасно выводит токсины и помогает сохранить молодость.

Тыква богата водой и клетчаткой, это идеально для очищения организма.

Благодаря содержащимся в ней витаминам и микроэлементам она благотворно действует на кожу, суставы, кости и мозг.

В тыкве также много кумарина. Это вид бензопирена, который помогает снимать воспаление в организме и бороться с вредными бактериями в кишечнике.

И наконец, в тыкве содержатся витамины А и С. Они уничтожают свободные радикалы и помогают бороться с преждевременным старением.

4. Кресс-салат

В нашей статье про суперпродукты мы, конечно же, не могли забыть о кресс-салате. Его можно тушить с чесноком, варить, делать салаты, готовить с сыром... У кресса чудесный вкус, и это один из лучших овощей для детоксикации и омоложения кожи! Так что стоит поискать его на полках органических продуктов. И обязательно воспользоваться его волшебными свойствами.

В крессе много каротиноидов и антиоксидантов. А они успешно борются со свободными радикалами. Кроме того, они способствуют быстрому заживлению ран на коже.

Также они помогают пищеварению и очищению организма, а еще помогают поддерживать в хорошем состоянии печень и почки.

В крессе много йода, он помогает регулировать обмен веществ и контролировать вес.

Многочисленные антиоксиданты и микроэлементы, а также железо, кальций и магний, витамины А, С и Е помогают бороться с морщинами и повреждениями кожи.

5. Грибы шиитаке как суперпродукты

Возможно, вы не привыкли к такой еде, но эти чудесные грибы шиитаке стоит включить в наш список. Да, они не являются овощем. Но они тоже прекрасно выводят токсины, очищают и укрепляют организм. А главное - сохраняют нашу молодость, предотвращая преждевременное старение.

Хотя этот гриб типичен для восточной кухни, всегда интересно попробовать новые вещи. Особенно если они очень полезны для здоровья. Познакомьтесь с его полезными свойствами, и вы, несомненно, отправитесь на поиски гриба шиитаке в специализированных отделах супермаркетов.

Он повышает жизненные силы и укрепляет иммунную систему.

Гриб шиитаке очень полезен для печени. Он содержит бета глюкан, который прекрасно выводит из организма вредные токсины.

Он богат витамином В3, который помогает выводить из организма избыток сахара. И таким образом предотвращает набор лишнего веса.

Благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов и таких микроэлементов, как цинк и селен, этот гриб помогает сохранять молодость кожи.

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