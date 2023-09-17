Родителям рассказали, как помочь ребенку при диарее

При диарее у ребенка происходит потеря жидкости и необходимых организму солей и электролитов, как следствие - обезвоживание. Об этом в статье "Газеты.Ru" о первой помощи детям рассказала Дарья Бакшутова, педиатр "Теледоктор24", передает Day.Az.

"Первая помощь, которую должны оказать родители, - это своевременное дробное питье. Почему именно дробное? Диарея может сопровождаться рвотой, поэтому восполнение водных потерь должно производиться постепенно, небольшими глотками и с соблюдением интервалов (пять-десять минут). Во время диареи организм теряет электролиты и соли, поэтому потребуются солевые растворы для оральной регидратации - "Регидрон", "Хумана Электролит", "БиоГая ОРС". Отпаивать следует медленно, небольшими глотками", - сообщила Дарья Бакшутова.

Педиатр порекомендовала обеспечить ребенку постельный режим, доступ к санитарной комнате и щадящее питание небольшими порциями (с ограничением свежих овощей и фруктов, сладкого, молочных, соленых, копченных, маринованных, острых продуктов).

"Еда должна быть легкой для переваривания: каши на воде (рис, овсянка), нежирные супы без обжарки, сухари. При улучшении состояния на третий день возможно добавление запеченных яблок и далее под контролем педиатра постепенное расширение рациона", - уточнила врач.