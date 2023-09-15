Лечение гипертонии снижает риск развития деменции

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что лечение гипертонии связано со снижением риска деменции у пожилых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали 17 исследований, в которых в общей сумме приняли участи почти 35 тысяч человек со средним возрастом 72,5 года. Средний период наблюдения составил чуть более четырех лет.

Команда пришла к выводу, что у пациентов с нелечившейся артериальной гипертензией был значительно повышен риск развития деменции (на 43 процента) по сравнению со здоровыми контрольными группами. У лиц с пролеченной артериальной гипертензией вероятность была увеличена на 26 процентов.