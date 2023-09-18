В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса

В Индии выявили вспышку смертельного опасного заболевания, вызываемого вирусом Нипах, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вспышка заболеваемости была зафиксирована в окрестностях индийского города Кожикоде в штате Керала. Уже известно как минимум о двух смертельных случаях.

Городские власти призывают граждан проявлять осторожность и не ходить в общественных местах без масок.

"В Кералу отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата в борьбе с вирусной инфекцией Нипах", ― заявил глава индийского Минздрава Мансукх Мандавия.

По информации газеты, родственники погибших сейчас находятся в палате интенсивной терапии с симптомами инфекции.

Однако врачи заверяют, что опасности эпидемии нет, поскольку при высокой летальности (смертность при заражении вирусом достигает 70%) болезнь глобальной угрозы не представляет, потому что распространяется достаточно медленно.

В 2018 году от вируса Нипах в Индии скончались 17 человек, в прошлом году официально подтверждена смерть одного ребенка.

Ранее сообщалось, что индийский совет медицинских исследований доставил в город Кожикоде штата Керала антитела для борьбы с вирусом Нипах.