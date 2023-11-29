Зафиксирован первый в Британии случай заражения человека свиным гриппом H1N2

Первый в Великобритании случай инфицирования человека вирусом гриппа А (H1N2), которым болеют свиньи, был зафиксирован британским Агентством по безопасности в области здравоохранения (UKHSA). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выявлен один подтвержденный случай заболевания человека гриппом A (H1N2)", - указывается в заявлении.

Согласно информации UKHSA, речь идет о штамме 1b.1.1, который "отличается от тех, которые вызывали случаи заражения людей в других странах, но сходный с вирусами, циркулирующими в британской популяции свиней".

В сообщении поясняется, что у заболевшего жителя Северного Йоркшира наблюдались легкие респираторные симптомы инфекции, но сейчас он полностью выздоровел. Контактировавшие с ним граждане находятся под наблюдением. Сотрудники ведомства в настоящее время изучают свойства патогена и прогнозируют риски, которые он представляет для человеческого иммунитета.

"Способ заражения пока не установлен", - заключается в публикации.

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