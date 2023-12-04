Можно ли заразиться корью повтороно?

Увеличение числа случаев заболевания корью в стране является главной темой повестки дня. Распространение инфекции, наблюдаемой как среди детей, так и среди взрослых, привело к росту уровня тревоги у граждан. Некоторые специалисты считают, что это заболевание - новый вид кори, вызванный каким-то вирусом. Между тем установку о том, что "корью должен переболеть каждый", прочно закрепившуюся в сознании людей, врачи называют мифом. В настоящее время всех волнует лишь один вопрос: могут ли переболевшие данной инфекцией заразиться ею повторно?

Как передает Day.Az, на вопросы Pravda.az по этому поводу ответил доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, корью можно заразиться лишь раз в жизни.

"Повторного заражения вирусом не происходит из-за развития стойкого иммунитета. Однако те, кто никогда не болели корью, могут заразиться ею, даже если они вакцинированы. Но поскольку они привиты, заболевание у них протекает в очень легкой форме. Иными словами, вакцинация чрезвычайно важна", - отметил профессор.

А.Гейбулла также ответил на утверждения о том, что корь якобы вызвана другим вирусом.

"Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. И заболевание, которое сейчас распространилось по стране, - это именно корь. Ни о каком другом вирусе не может быть и речи. Просто ухудшение эпидемиологической ситуации связано с тем, что определенная категория детей уязвима, потому как родители пренебрегали их вакцинацией. Незащищенные, не имеющие иммунитета дети заболевают", - отметил он.

Специалист напомнил, что корь - инфекционное заболевание, которое может привести к острой пневмонии и энцефалиту.

"Родители не сделали вовремя своим детям прививки, отказавшись от них в письменной форме. Прежде всего, нам следует сосредоточиться на этом вопросе. Считаю, что соответствующие государственные структуры должна принять экстренные меры в этом направлении. Вакцинация должна стать обязательной, ее следует начинать с учетом эпидемиологической ситуации. Это единственный выход из ситуации", - заключил профессор.

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