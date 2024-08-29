Найден новый фактор риска падений и переломов у пожилых

Прием лекарств против гипертонии связан с повышенным риском переломов и падений. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные десятков тысяч людей, живущих в домах престарелых. Частота переломов составила 5,4 на 100 человек в группе, которая принимала лекарства для снижения давления. Среди тех, кто не принимал их, частота переломов была более чем в два раза ниже: 2,2 на 100.

Также прием лекарств от гипертонии был связан с риском тяжелых падений, требующих госпитализаций или посещения больницы.

Наиболее уязвимы были люди с деменцией, а также с систолическим (первое число на тонометре) артериальным давлением 140 мм ртутного столба.

Исследование подчеркнуло, что в начале лечения гипертонии важно не допускать чрезмерного снижения давления, чтобы избежать нарушения равновесия и последующего падения.

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