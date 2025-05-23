Назван способ сохранить ясность ума в пожилом возрасте

Ученые из Бирмингемского университета подтвердили, что физически активные пожилые люди лучше справляются с когнитивными задачами даже в состоянии умственного утомления. Результаты исследования опубликованы в Journal of Aging and Physical Activity (JАРА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первом эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 52 до 79 лет с низким уровнем физической активности. Испытуемых попросили пройти ряд тестов на оценку внимания, памяти, скорости обработки информации и физических способностей. Как ученые и ожидали, у старших участников (65-79 лет) когнитивные навыки были слабее, чем у мужчин младшей возрастной группы (52-64 года). Особенно ярко такие различия проявлялись, когда участники находились в состоянии умственного утомления.

Во втором исследовании сравнивали пенсионеров в возрасте 66-72 лет. Те, кто вел активный образ жизни, лучше справлялись с заданиями после умственной нагрузки, чем их малоподвижные сверстники.

Ученые подтвердили: с возрастом когнитивные и физические способности снижаются, особенно при низком уровне активности. Однако регулярные занятия спортом могут повысить устойчивость к умственной усталости и улучшить общее самочувствие.

Ведущий автор исследования, профессор Самуэль Ринг, отметил, что пожилым людям полезно практиковать комбинацию умственных и физических упражнений. Такой подход, известный как тренировка выносливости мозга (BET), может помочь сохранить работоспособность и устойчивость к усталости даже в пожилом возрасте.

Тренировка выносливости мозга изначально была разработана для профессиональных атлетов, однако теперь этот план доступен для всех с помощью мобильных приложений. Он включает упражнения на улучшение координации, ловкости и мелкой моторики.