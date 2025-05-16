Врач объяснил причины онемения рук по ночам

Ощущение онемения одной или обеих рук после сна, неудобного сидения или физических нагрузок говорит о нарушениях в организме.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-невролог "СМ-Клиника" Артем Барышев в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт объяснил, что шейно-грудной отдел позвоночника является наиболее подвижным и при этом подвергается наибольшим механическим нагрузкам, поскольку именно он адаптирует организм к изменяющимся условиям.

Например, если боль и онемение возникают с одной стороны, вероятно, причина в перегрузке плеча и лопатки или защемлении нервного корешка в шейном отделе, отметил Барышев. Онемение обеих рук может указывать на дисфункцию поясницы, из-за которой верхний отдел позвоночника компенсирует нагрузку. Дискомфорт после длительной работы за компьютером, по словам врача, говорит о возможном ухудшении зрения, так как шейные мышцы напрягаются, чтобы стабилизировать работу глаз.

Специалист обратил внимание, что каждый случай требует индивидуального подхода к лечению и точной диагностики. Кроме того, если симптомы возникли внезапно и не купируются противовоспалительными средствами, это может сигнализировать о серьезных нарушениях, которые необходимо своевременно выявить.

Как указал Барышев, в зависимости от динамики симптомов врач может назначить дополнительные исследования, включая МРТ или гастроскопию. Поэтому эксперт призвал максимально подробно описывать специалисту свое состояние и избегать самолечения.