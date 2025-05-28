Ученые раскрыли, как работает мозг во время осознанных сновидений

Осознанные сны - это удивительное состояние, когда человек полностью осознает, что спит и видит сон. Исследователи из Центра когнитивной нейровизуализации Дондерса, который входит в состав Медицинского центра Университета Радбауда, провели глубокое изучение работы мозга в момент осознанного сновидения. Работа опубликована в журнале JNeurosci, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи под руководством Чагатая Демиреля объединили данные из нескольких лабораторий, создав самую масштабную выборку в истории изучения осознанных снов. Это позволило провести сравнение мозговой активности во время осознанных сновидений, обычной фазы быстрого сна и бодрствования.

Результаты показали, что во время осознанного сновидения мозг демонстрирует уникальные паттерны активности, отличные как от сна, так и от бодрствования. Эти особенности касаются включения определенных участков мозга и изменения связей между ними, что может объяснять необычные ощущения, усиленную память, осознание самого себя и контроль над происходящим во сне.

"Наше исследование показывает, что осознанное сновидение - это сложное состояние сознания, которое может возникать внутри сна, - отметил Демирель. - Это может перевернуть устоявшееся представление о четкой границе между сном и бодрствованием".