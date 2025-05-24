Врач рассказал о воспалительных заболеваниях кишечника

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), такие как язвенный колит и болезнь Крона, представляют собой хронические иммуновоспалительные патологии, поражающие желудочно-кишечный тракт.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Известиям" главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы Олег Князев.

"Язвенный колит поражает толстую кишку с поражением слизистой оболочки и частично подслизистой. Болезнь Крона, в свою очередь, поражает весь желудочно-кишечный тракт - от ротовой полости до прямой кишки, наиболее часто - подвздошную, толстую и тощую кишки", - пояснил специалист.

По его словам, симптомы ВЗК разнообразны: диарея (иногда с кровью и слизью), боли в животе, потеря веса, слабость и субфебрильная температура. Кроме того, возможны внекишечные проявления - артрит, кожные высыпания, поражения глаз и легких.

Чаще всего ВЗК выявляют у людей 20-40 лет, но в последние годы болезнь всё чаще обнаруживают у пациентов старше 65. Точные причины развития патологии неизвестны, но ключевую роль играют генетика, экология, питание и состояние микробиоты.

"Мы не можем предотвратить ВЗК, но вторичная профилактика помогает избежать обострений. Пациентам важно соблюдать рекомендации, принимать терапию и регулярно наблюдаться у врача", - подчеркнул гастроэнтеролог.

Он также обратил внимание на проблему поздней диагностики: в России язвенный колит в среднем выявляют за 6-12 месяцев, а болезнь Крона - за 4 года.

"Не игнорируйте симптомы и не занимайтесь самолечением. Современная терапия, включая биопрепараты, позволяет добиться ремиссии и сохранить качество жизни", - подытожил Князев.