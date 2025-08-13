Ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совершили прорыв в биомедицине, разработав новую технологию создания аптамеров - синтетических молекул ДНК и РНК, способных точно распознавать вирусы. Новая система MEDUSA позволяет создавать молекулярные "ловушки", которые в 10-1000 раз эффективнее традиционных аналогов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNanotech), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новшество заключается в переходе от случайного связывания к точному молекулярному соответствию. Если обычные аптамеры действуют хаотично, подобно брошенным спагетти, то новая система создает трехмерные структуры, идеально повторяющие геометрию вирусных белков.

"Это как перейти от метания спагетти к хирургически точному монтажу", - пояснила профессор Маартье Бастингс, руководившая исследованием.

В основе метода - использование молекулярных каркасов, имитирующих структуру вирусных шипов, таких как у SARS-CoV-2. Эти каркасы служат основой для создания мультимерных аптамеров, которые связываются с вирусом в нескольких точках одновременно. Такой подход фактически обращает против вирусов их же собственную структуру.

Разработка открывает новые перспективы для диагностики и лечения вирусных заболеваний. Технология позволяет не только точнее выявлять патогены, но и создавать эффективные блокаторы вирусного заражения.

В ближайших планах ученых - адаптация системы для борьбы с более сложными вирусами, включая лихорадку Денге и сибирскую язву, а также ускорение процесса разработки с нескольких недель до нескольких дней.