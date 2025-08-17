Названа особенность мозга людей с высоким интеллектом

Специалисты изучили активность мозга 148 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), наблюдая за колебаниями тета-волн (4-8 Гц) в среднелобной области мозга. Эти волны обычно активизируются при сосредоточенном мышлении и необходимости контролировать поведение.

Выяснилось, что у участников с более высоким уровнем интеллекта тета-волны синхронизировались особенно сильно в моменты, когда требовалась быстрая адаптация - например, при переключении между задачами. В ходе эксперимента испытуемым нужно было поочередно определять, является ли число четным или нечетным, а затем - больше или меньше пяти. Такие смены условий позволили оценить гибкость и точность мозговых сетей в реальном времени.

"Люди с более сильной тета-связностью способны лучше удерживать внимание и игнорировать отвлекающие факторы, даже если, к примеру, во время работы у них звонит телефон или они читают книгу в шумном месте", - рассказала профессор Анна-Лена Шуберт, руководитель лаборатории анализа и моделирования сложных данных Университета Иоганна Гутенберга.

По словам исследователей, важна не постоянная синхронизация, а гибкость ритма мозга, позволяющая точно подстраиваться под конкретные ситуации. Мозг, как оркестр, должен следовать за "дирижером" - среднелобной областью, которая задает ритм и координирует другие зоны.

Авторы отмечают, что эти данные могут лечь в основу будущих нейрокогнитивных тренировок или методов диагностики, однако пока такие приложения находятся на ранней стадии. В ближайшее время планируется продолжение исследования с участием людей старше 40 лет для изучения роли рабочей памяти, скорости обработки информации и других факторов в процессе синхронизации тета-волн.