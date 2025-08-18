Назван неожиданный побочный эффект «Оземпика»

Популярные препараты для лечения диабета, относящиеся к группе агонистов рецепторов GLP‑1 (например, семаглутид в "Оземпике"), могут повышать риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и связанных с ней осложнений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла и Института Леди Дэвис в Монреале. Их работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые сравнили данные 24 708 пациентов, начавших прием препаратов GLP‑1, с 89 096 пациентами, получавшими препараты другой группы - ингибиторы SGLT‑2. Средний период наблюдения составил около трех лет. За это время риск развития ГЭРБ у пациентов на GLP‑1 оказался на 27 процентов выше, риск осложнений - на 55 процентов выше. Более 90 процентов осложнений составил пищевод Барретта - состояние, которое считается предраковым.

Наибольшие риски выявили у курильщиков, пациентов с ожирением и уже имеющимися заболеваниями желудка. Исследователи советуют врачам учитывать такие возможные побочные эффекты при назначении препаратов GLP‑1 и внимательно следить за состоянием желудочно‑кишечного тракта у пациентов из групп риска.

Авторы подчеркивают, что эффективность этих препаратов не ставится под сомнение, однако для безопасного лечения необходим индивидуальный подход и регулярный контроль.