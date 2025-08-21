Найдены генетические ключи к форме и здоровью мозга

Немецкие ученые из Исследовательского центра Юлиха и Центра Гельмгольца в Мюнхене совершили прорыв в понимании связи между генетикой и структурой мозга. Масштабное исследование с участием 20 тыс. человек выявило 80 генетических вариантов, влияющих на форму подкорковых областей мозга, что открывает новые перспективы для ранней диагностики заболеваний. Открытие опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда применила передовой математический метод - спектр Лапласа-Бельтрами. Этот подход позволил создать "отпечатки пальцев" формы 22 мозговых структур, включая мозжечок и ствол мозга.

"Мы вышли за рамки традиционного анализа объема мозга. Форма структур содержит не менее ценную информацию о здоровье человека", - объяснил ведущий автор исследования Каустубх Патил.

Особое внимание ученых привлек ствол мозга, где было обнаружено 37 значимых генетических ассоциаций. Многие из выявленных генетических вариантов уже известны своей связью с различными заболеваниями, включая нейродегенеративные расстройства, психические заболевания, гипертонию и алкогольную зависимость.

Ученые подчеркивают, что их открытие может привести к разработке новых методов профилактики и лечения неврологических и психических расстройств.