Ученые выяснили, когда химиотерапия рака опасна для сердца

У людей с повышенным уровнем соединений инозина и гипоксантина в крови повышается риск опасного повреждения сердца при химиотерапии рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Альберты. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кардиотоксичность - одно из самых опасных осложнений противоракового лечения. Некоторые химиотерапевтические препараты, уничтожая опухолевые клетки, одновременно повреждают сердце, что может привести к сердечной недостаточности и вынужденной остановке терапии.

"Наша цель - разработать анализ крови, который позволит заранее определить, у кого есть повышенный риск кардиотоксичности, и выбрать более безопасное лечение", - пояснил руководитель исследования Гопинатх Сутендра.

Команда изучила образцы крови 22 пациентов с раком молочной железы, участвовавших в клиническом исследовании MANTICORE. Оно было посвящено побочным эффектам антрациклинов и таксанов - двух классов химиопрепаратов, часто вызывающих сердечные осложнения. Сравнение анализов до, во время и после лечения показало, что у пациентов с повышенным уровнем инозина и гипоксантина чаще наблюдались признаки повреждения сердца.

Чтобы понять, почему эти соединения связаны с кардиотоксичностью, ученые провели эксперименты на животных. Они выяснили, что опухоль выделяет сигнальные молекулы, повышающие концентрацию инозина и гипоксантина в крови. Эти вещества воздействуют на сердечную мышцу, ослабляя защиту клеток: ДНК становится менее стабильной и уязвимой для токсического действия химиопрепаратов.

Сейчас команда Сутендры работает над созданием препарата, способного блокировать синтез инозина и гипоксантина. Такой подход может одновременно защитить сердце и замедлить развитие рака.