У повышенного уровня прогестерона обнаружили неожиданное последствие

Ученые Барселонского университета обнаружили связь между естественным уровнем прогестерона и особенностями работы мозга при контроле эмоциональных реакций. При более высокой концентрации гормона сигналы, соответствующие разным вариантам действия, различались слабее. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследование пригласили 116 здоровых женщин в возрасте 18-35 лет, не использовавших гормональные контрацептивы. У них измерили содержание прогестерона и эстрадиола в слюне и попросили оценить настроение за последнюю неделю.

Во время функциональной МРТ участницы выполняли задание с фотографиями счастливых и сердитых лиц. Нажатием кнопки нужно было визуально приближать или отдалять изображение. Иногда инструкция соответствовала привычной реакции - приблизиться к дружелюбному лицу и отстраниться от сердитого. В других случаях требовалось действовать наоборот.

После исключения шести участниц с высокой частотой ошибок авторы анализировали данные 110 женщин. Компьютерный метод различал условия задания по пространственным узорам активности мозга.

При более высоком уровне прогестерона точность такого распознавания снижалась в латеральном лобном полюсе и полосатом теле. Первая область участвует в преодолении автоматических эмоциональных реакций. Менее различимые сигналы в ней также были связаны с худшим настроением за предыдущую неделю.

Однако речь идет о статистических связях, а не доказанном влиянии гормона на настроение или самоконтроль. Гормоны измеряли однократно, поэтому работа не показывает, как меняются реакции одной женщины на протяжении цикла.

Результаты указывают на возможный механизм связи гормонального состояния и эмоциональной обработки. Проверить его помогут повторные измерения у одних и тех же участниц; оснований делать по этой работе выводы о характере или эмоциональной устойчивости женщин нет.