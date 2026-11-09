У разных психических расстройств нашли общую особенность работы мозга

При разных психиатрических диагнозах мозговые сети слабее перестраивались между покоем и выполнением заданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это показало исследование ученых Ратгерского и Йельского университетов и их коллег, опубликованное в Nature Communications.

Команда проанализировала данные 219 взрослых: 134 человека с психиатрическими диагнозами и 85 - без соответствующей истории. В выборке были представлены депрессия, тревожные и биполярное расстройства, шизофрения, СДВГ, ОКР и другие состояния.

Участникам проводили функциональную МРТ в покое и при выполнении заданий на когнитивный контроль и обработку эмоций. Всего для каждого человека использовали шесть записей. По согласованным изменениям активности разных областей исследователи оценивали функциональные связи мозга.

В среднем у людей с диагнозами организация сетей между записями менялась меньше. Авторы описывают это как "уплощение" динамики: мозг сохраняет более похожую конфигурацию при изменении требований задачи.

Ученые также сопоставили снимки со 110 клиническими, поведенческими и когнитивными показателями. Полученные профили симптомов пересекали привычные диагностические границы: люди с разными диагнозами могли иметь сходные сочетания трудностей.

Модели проверяли на отдельно отложенных данных 43 участников. Результаты поддерживают изучение общих механизмов расстройств, однако пока не позволяют ставить диагноз по МРТ. Некоторые диагностические подгруппы были очень маленькими, а связь сетевой динамики с симптомами нуждается в независимой проверке.