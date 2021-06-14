https://news.day.az/officialchronicle/1352482.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы»
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы»
14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на мосту, строящемся на "Дороге Победы".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о технических показателях моста.
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