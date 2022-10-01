https://news.day.az/officialchronicle/1499944.html Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию - ФОТО
1 октября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Болгария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали высокопоставленные представители государства и правительства Болгарии.
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