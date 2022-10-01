Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию

1 октября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Болгария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали высокопоставленные представители государства и правительства Болгарии.