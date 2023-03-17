https://news.day.az/officialchronicle/1547415.html Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
16 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора были обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе на основе известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Кроме того, был проведен также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.
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