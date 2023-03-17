Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

16 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора были обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе на основе известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Кроме того, был проведен также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.