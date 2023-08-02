Месседж от Президента Ильхама Алиева властям Армении: Им не дано выбирать между хорошим и лучшим…

Еще одно послание, которое я уже передавал армянскому правительству в этой конкретной ситуации: им не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Отметив, что приемлемое - это то, что основано на здравом смысле, международном праве и признании права азербайджанцев жить на своей земле, которого армяне лишали их в течение тридцати лет, глава государства подчеркнул: "Что касается армян в Карабахе, то я хотел бы напомнить им, что наши контакты с ними начались сразу же. В основном это были контакты между простыми людьми, когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, которая проходила через несколько сел, населенных армянами. Мне сообщили, что между нашими дорожными строителями и армянской общиной установились контакты. Они сразу же стали почти дружескими".

Президент Ильхам Алиев сказал, что если в первые месяцы строительства российские миротворцы обеспечивали безопасность обеих сторон, то потом они просто ушли - и без российских миротворцев было легко общаться. "Это говорит о том, что у большинства простых людей нет этой ненависти в сердце", - добавил он.