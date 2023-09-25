Президент Ильхам Алиев Эрдогану: Ваши заявления в ООН, выражающие интересы Азербайджана, - это еще один братский шаг

Когда происходили эти события (антитеррористические мероприятия - ред.), Вы (Эрдоган - ред.) находились в США, в Нью-Йорке, участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Там, с самой высокой трибуны в мире, Вы сделали заявления, выражающие интересы Азербайджанского государства. Вы сделали справедливые заявления, полностью основанные на международном праве - "Карабах - это земля Азербайджана!".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава государства отметил, что это является и правдой, и в то же время полностью соответствует международному праву, а также это - очередной братский шаг, сделанный Турцией.