Виктор Орбан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Виктор Орбан передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана.

Глава государства поблагодарил Виктора Орбана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений в различных сферах, выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей.