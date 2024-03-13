Вахид Гаджиев назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Назначить Вахида Расим оглу Гаджиева специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

2.Отменить Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район" от 30 декабря 2022 года № 3699 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022 год, номер 12, статья 1527 (Том I).

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении главы государства.