https://news.day.az/officialchronicle/1683413.html Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Распоряжение
Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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