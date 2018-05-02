Анар Багиров: Евросуд должен ускорить рассмотрение вопроса об азербайджанских заложниках

Вопрос применения пыток в отношении находящихся в армянском плену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева находится в центре внимания. Об этом сказал в среду Trend адвокат Дильгама Аскерова и председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, передает Day.Az.

По его словам, ведется сбор информации об этом, которая затем направляется в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Надеемся, что ЕСПЧ в скором времени примет справедливое решение в связи с этим. Данный вопрос беспокоит всех граждан Азербайджана. Считаю, что ЕСПЧ, оставаясь приверженным своим принципам, должен ускорить его рассмотрение", - сказал Багиров.

Он добавил, что подготавливаются документы в связи с передачей семьям Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева видеокадров с последней встречи с ними представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), и в ближайшее время завершится сбор этих документов, которые также будут направлены в ЕСПЧ.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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