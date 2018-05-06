Никакой Армении не должно было быть... - Михаил Леонтьев - ВИДЕО

Известный журналист, глава пресс-службы "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире радио "Комсомольская правда" первым высказал правду матку о происходящем в Армении и истинной сути всего этого для России. Леонтьев журналист резкий и слов особо не выбирающий. Высказался эмоционально и даже в какой-то степени унизительно для Армении, но сказал то, о чем в России думают, но молчат. Так, он открыто заявил, что Ереван готовится предать Москву, которой всем обязан, и обвинил армян в неблагодарности.

А в завершении своего выступления Леонтьев подчеркнул, что у Армении не было своей государственности и ее не существовало бы, если бы не Россия.

"Народ, который существует только потому и благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права! Никакой Армении бы не было, если бы не мы!"

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