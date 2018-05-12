Сколько турецких избирателей проживает в Азербайджане?

Число проживающих в Азербайджане турецких граждан, имеющих право участвовать в президентских и парламентских выборах в Турции, составляет 4,5 тысячи человек. Об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам посла, проживающие в Азербайджане турецкие граждане 17 июня примут участие в голосовании в парламентских и президентских выборах в Турции.

Посол также отметил, что в настоящее время ведется активная подготовка к проведению парламентских и президентских выборов в Турции.

"Как известно, обнародованы имена всех кандидатов участвующих в президентских выборах, которые состоятся 24 июня текущего года, и на следующей неделе будут известны имена кандидатов на парламентских выборах в Турции", - сказал Озорал.

Отметим, что на пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мэраль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррам Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек, от партии "Справедливость" (Adalet Partisi) Веждет Ози, от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ.

Напомним, что 24 июня одновременно с президентскими выборами, в Турции состоятся также выборы депутатов парламента.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

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