ООН подсчитала: армян станет еще меньше, а азербайджанцев - больше - ФОТО

Численность населения Армении к 2050 году снизится до 2,7 млн. человек. Об этом говорится в новом обзоре ООН "Перспективы мировой урбанизации 2018" (2018 Revision of World Urbanization Prospects), передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

По данным Нацстатслужбы, численность постоянного населения Армении на 1 апреля 2018 года составила 2 969.9 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она снизилась на 11,6 тыс. человек.

Согласно данным ООН, население Армении в середине прошлого века составляло 1,35 млн. человек, к 1990 году достигло 3,5 млн. человек, а после начало постепенно снижаться.

При этом, согласно исследованию, численность городского населения республики в 1950 году составляла всего 40,3% от общего числа жителей, к 1990 году - 67,4%, а к 2050 году увеличится до 74,3%.

Согласно Нацстатслужбе, число городского населения Армении на 1 апреля составило 1 894.5 тыс. жителей (сокращение на 4,5 тыс. человек), причем в Ереване - 1 077.6 тыс. жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 7,1 тыс. человек до 1 075.4 тыс. человек.

За 2017 год число родившихся в Армении детей снизилось на 7,1% или на 2,89 тыс. до 37 699. При этом число смертных случаев за отчётный период выросло на 3%, составив 27 367. Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2016 года численность населения Армении впервые с 70-х годов составила меньше 3 млн. человек.

Из стран региона ООН прогнозирует снижение численности населения Грузии с 3,9 млн. человек в 2015 году до 3,39 млн. к 2050 году, а также рост населения в Азербайджане - с 9,6 до 11 млн. человек, в Турции - с 78,2 до 95,6 млн. человек и в Иране - с 79,3 млн. до 93,5 млн. человек.

Из стран ЕАЭС ООН прогнозирует снижение населения в России - со 143,8 млн. до 132,7 млн. человек и в Беларуси - с 9,4 млн. до 8,5 млн. человек, а также рост в Казахстане - с 17,7 млн. до 22,9 млн. человек и в Кыргызстане - с 5,8 млн. до 8,1 млн. человек.