Представители армянского лобби с позором покинули мероприятие по Азербайджану в США - ФОТО

В организации "Commonwealth Club" в Сан-Франциско прошло расширенное мероприятие, посвященное традициям мультикультурализма, межрелигиозной гармонии и религиозной толерантности Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло в рамках визита в Калифорнию делегации в составе глав различных религиозных общин Азербайджана, возглавляемой председателем Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубаризом Гурбанлы. В нем приняли участие авторитетные представители местной еврейской общины, религиозные деятели, представляющие различные конфессии, представители многих общин, общественно-политические деятели и журналисты.

До начала выступлений был показан подготовленный Госкомитетом небольшой фильм, рассказывающий о традициях мультикультурализма в Азербайджане. Также участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной традициям мультикультурализма и толерантности страны.

Открывая мероприятие вступительным словом, директор представительства Еврейского комитета Америки (АЕК) в Сан-Франциско Мэтт Кахн и региональный директор комитета по Северной Калифорнии раввин Серена Айзенберг выразили удовлетворение проведением этого важного мероприятия с участием азербайджанский делегации.

Выступающие отметили, что АЕК наладила тесные дружественные связи с Азербайджаном, и руководство этой структуры ежегодно посещает Азербайджан.

Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, что толерантность в Азербайджане имеет прочные корни и богатые традиции. Он подчеркнул, что представители различных вероисповеданий живут в стране в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира, что в Азербайджане свободно функционирует множество молельных домов, принадлежащих различным религиям, а также рассказал о государственной заботе в отношении религиозных общин в стране. Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев на государственном уровне проводит политику мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

Затем выступили генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, зампредседателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев, председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев, председатель бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили и представитель бакинской епархии Русской православной церкви Эльнур Эфендиев.

Члены делегации ответили на вопросы участников мероприятия и представителей СМИ.

Отметим, что отделение Армянского национального комитета Америки (ANCA) в Сан-Франциско, являющегося радикальной дашнакской организацией армянского лобби, различными средствами пыталось помешать проведению мероприятия, но сделать этого ему не удалось. Организация отправила на мероприятие своих представителей, которые попытались распространить листовки с ложной информацией об Азербайджане. После того, как эта попытка была пресечена, представители армянского лобби, пытаясь помешать ходу мероприятия, начали задавать вопросы провокационного характера, искажающие суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы, подчеркнув то, что Армения оккупировала азербайджанские территории, более одного миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, что этот конфликт не является межрелигиозным, задал вопрос, почему Армения до сих пор не выполняет соответствующие резолюции СБ ООН. Не сумев реализовать свои провокационные намерения и столкнувшись с протестом других участников, представители армянского лобби с позором покинули мероприятие.

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