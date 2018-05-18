Пашинян начал "мирные переговоры" с криминалом

Пока новые власти Армении проводят свои перестановки в правительстве и делают громкие заявления, уже известно, как в этой стране планируется бороться с организованной преступностью.

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян проводит "профилактическую работу" с представителями преступного мира, пишет газета Грапарак" (Площадь).

"Накануне в шестое управление полиции были приглашены десятки криминальных авторитетов, с которыми были проведены разъяснительные работы, чтобы при новой власти они проявляли бдительность и воздерживались от активных действий с учетом перехода к новой политической реальности и начала нового периода", - говорится в заметке.

Ситуация занятная, невозможная в другом государстве, но вполне естественная в армянских реалиях. Начальник полиции вместо того, чтобы принимать меры против авторитетов криминального мира, приглашает их к себе и проводит профилактические беседу. Будто речь идет о малолетних хулиганах, наставляемых полицией на путь истинный. Фактически Осипян предостерег авторитетов от каких-либо действий, пока революционный ил не уляжется. Одним словом - посоветовал лечь на дно и подождать лучших времен для их "бизнеса".

Следовало ли ожидать чего-то другого? Нет.

Как известно, Армения является приютом для многих криминальных авторитетов, здесь регулярно проводятся воровские сходки, а бывшие и некоторые до сих пор действующие чиновники и олигархи имеют клички, как это полагается в криминальных кругах. Сращение власти Сержа Саргсяна с криминалом произошло давно, карабахский клан в целом очень лояльно относился к этой братии. Тот же Саргсян занял посты в Армении с благословения небезызвестного "Деда Хасана", к которому ездил на поклон.

Новые власти в лице Никола Пашиняна и его инфантильной команды, конечно, ко всему этому отношения не имеют. Однако проблема в том, что не Кочарян или Саргсян привели в Армению криминалитет, а как раз наоборот, это криминалитет позволил им занять посты. Еще с советских времен были известны армянские воры в законе и авторитеты, воровские традиции в тогда еще союзной республике имели прочные корни, на которых держатся до сих пор. Валерий Осипян, как человек, давно служащий в полиции, обо всем этом прекрасно осведомлен. Как и о том, что начинать борьбу с организованной преступностью в Армении - что против ветра плевать. Себе дороже. Мафия, как известно, бессмертна, а армянская мафия вообще непотопляема. Она опутала паутиной мировые державы, не какой-то жалкой Армении пытаться из нее выпутаться.

Так называемый "переход к новой политической реальности и начало нового периода" продлится не так уж долго. Еще быстрее он закончится, если новый премьер вздумает объявить войну криминалу. Тинэйджеры и студенты тут не помогут. Не поможет и деморализованная "бархатной революцией" полиция. Для Никола Пашиняна будет лучше расслабиться и постараться поучить максимальное удовольствие от своего бенефиса, не омрачая его "борьбой с организованной преступностью". Нет, конечно, он может созвать сходку и попытаться рассказать ворам в законе о радужном будущем Армении и победе демократии. Но после этого Осипяну придется заново начинать переговоры и объяснять авторитетам, что премьер ничего такого не имел в виду.

Что он, кстати, и сделал после ряда заявлений своего нового босса. И как-то сомнительно, что последний был не в курсе.

Зульфугар Ибрагимов