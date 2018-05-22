Французским мэрам вынесли предупреждение за контакты с карабахскими сепаратистами

Мэрам французских городов, подписавшим хартию дружбу с армянскими сепаратистами, было вынесено предупреждение, их призвали следовать законодательству страны.

Об этом сказал в интервью с Report председатель группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции Пьер Ален Рафан.

Отвечая на вопрос о том, не наносят ли подобные провокационные шаги удар по имиджу Франции как беспристрастного посредника на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ, председатель группы дружбы подтвердил неизменность позиции Франции по нагорно-карабахскому конфликту.

"Мы не может ставить под сомнение нейтралитет Франции. Несколько месяцев назад наш президент Эммануэль Макрон вновь подтвердил неизменность позиции Франции по нагорно-карабахскому конфликту. Упомянутые провокации - происки некоторых людей, нарушающих общие правила игры. К примеру, мэры некоторых французских городов подписали соглашения с армянскими сепаратистами о побратимстве. Однако подписание подобных документов с сепаратистами территорий, чья независимость не признана ни ООН, ни Францией, категорически запрещено. Поэтому понятие побратимы они заменяют на хартию о дружбе. Эти лица подминают закон под свои интересы. Мэрам тех городов было вынесено предупреждение, их призвали следовать законодательству страны. Хартия о дружбе незаконна, но и не запрещена. Поэтому не надо обращать внимание на подобного рода провокации. Мы не хотим опускаться до их уровня, но в то же время не даем им шанса. К таким провокациям примкнули мэры лишь нескольких городов", - сказал Пьер Ален Рафан.

По его словам, группа дружбы Франция-Азербайджан готовит достойный отпор на эти мелкие провокации.

"Наши цели высоки. Многие французские города подписали хартии о дружбе с городами Азербайджана. Мы желаем, чтобы города Азербайджана и Франции официально стали побратимами. С городами Азербайджана уже побратались Бордо, Кольмар", - сказал председатель.

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