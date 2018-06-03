"Историческая призма": 1919 год. США впервые поняли цену договоров с Арменией

После вывода в середине августа 1919 года английских войск из Азербайджана, в регион прибыл полковник главного штаба армии США Вильям Гаскель, который еще в июле 1919 г. решением Совета "5-ти" (США, Англии, Франции, Италии и Японии) Парижской мирной конференции был назначен Верховным комиссаром союзных держав на Южном Кавказе.

20 августа Гаскель направился сначала в Эриван, затем, 23 августа он выехал в Тифлис и, наконец, 28 августа 1919 года прибыл в Баку.

Прибытие Гаскеля в регион было вызвано, прежде всего, началом на мирной конференции в Париже процесса активных переговоров союзников с представителями национальных государств, образовавшихся на развалинах Российской империи, по вопросу процедуры признания их независимости. Южнокавказские республики были в эпицентре этого процесса. Одной из важных задач, стоявших перед миссией Гаскеля, было убедиться на месте, насколько молодые республики соответствуют содержанию тех положений своих меморандумов, которые их делегации представили на мирную конференцию, и подготовить на этот счет доклад.

Наиболее острым был вопрос о границах, и Гаскель был, безусловно, в курсе тех конфликтов на территориальной почве, которые происходили на Южном Кавказе. Гаскелю была известна также позиция бывшего английского командования по вопросу армяно-азербайджанского конфликта вокруг Карабаха и Зангезура. Поэтому неслучайно, что в позиции Гаскеля по этому вопросу с первых его заявлений чувствовалась солидарность с позицией своего союзника. Во время встречи с премьер-министром Азербайджанской Республики Насиббеком Усуббековым 28 августа 1919 года Гаскель стал на точку зрения, что Карабах вместе с Зангезуром являются неотъем­лемой частью Азербайджана. Одновременно Гаскель опроверг вызвавшие сенсацию места его речи в армянском парламенте с угрозами азербайджанс­кому правительству, как не соответствующие действитель­ности.

Армянское правительство высту­пило с протестом по поводу пребывания азербайджанских войск в Зангезуре, указывая на то, что он состав­ляет часть Армении и всякие действия азербайджанского правительства в этой области, как идущие вразрез с постановлениями английского командования, считает недопустимыми и могущими повлечь за собой нежелательные последствия и кровавые инциденты.

Правительство Армении предлагало Азербайджану разрешить вопрос на особой азербайджано-армянской конференции. В ответной ноте азербайджанское правительство сообщало, что оно считает зангезурские дела внутренним делом Азербайджана и не считает возможным вступать с армянс­ким правительством в какие-либо переговоры по этому поводу. При этом особо отмечалось, что английское командование давно уже произвело предварительное разграничение территорий, пре­доставив Карабах и Зангезур Азербайджану (здесь подразумевается признание английским командованием в апреле 1919 г. Карабахского генерал-губернаторства как политико-административной единицы, подчиненной Азербайджану).

В то же время азербайджанское правительство дало согласие на проведение азербайд­жано-армянской конференции в Баку, но при условии, что не для временно­го, а для окончательного разрешения территориальных споров между Арменией и Азербайджаном.

Подобная оговорка азербайджанской стороны была неслучайной. Азербайджанская дипломатия хорошо была знакома с тактикой армян делать сначала громкие заявления, выставляя себя страстными миротворцами и давать обещания о решимости разрешать конфликт, а потом в последний момент отказываться от своих слов.

Учитывая это, министр иностранных дел Азербайджанской Республики М.Ю.Джафаров во время встречи 13 октября 1919 года с полномочным представителем Армении в Азербайджане Т.Бекзадяном прямо предупредил армянскую сторону: "Опыт Закавказс­кой конференции, на которой уже были отчасти выработаны принципы разрешения территориальных споров, показал, что при той непримиримой позиции, которую занимают армяне, ре­шительно ничего не удастся, что и проектируемая конференция никаких результатов не даст, если не будет предварительно пу­тем частного обмена мнений выяснены как объекты спора, так и максимум взаимных уступок. Если такого предва­рительного выяснения вопросов не произойдет и не будет наме­чен путь разрешения вопросов, то созывать конференцию для то­го только, чтобы еще раз демонстрировать перед обществом свою непримиримость и неуступчивость, я считаю совершенно излишним и прошу снестись со своим правительством по воз­бужденным мной вопросам, если только, конечно, армянское правительство искренне желает придти к обоюдному соглаше­нию".

Результаты начавшей свою работу в Тифлисе 20 ноября 1919 года мирной армяно-азербайджанской конференции подтвердили опасения и прогнозы азербайджанского министра иностранных дел. Накануне её созыва азербайджанское правительство отдало приказ своим военным частям в Карабахе прекратить военные действия.

Как следует из отчетов правительства, посылка войск на помощь Карабахскому генерал-губернатору была вызвана тем, что имелись неопро­вержимые доказательства отправки армянским правительством в Зангезур своих регулярных войск, оружия и всякого боевого снаряжения для раздачи среди армянского населения, предполагая в нужный момент организовать восстание, дабы показать, что ар­мянское население Зангезура не желает признавать азербайджанские власти.

В такой ситуации правительство не могло оста­ваться безучастным, тем более, что предстояло вернуть на свои земли 60 тыс. зангезурских беженцев, которые покинули свои родные места, став жертвами преступных действий вооруженных банд Андраника в Зангезурском уезде в период второй половины 1918 - начала 1919 гг.

По итогам конференции, 23 ноября 1919 г. между председателем правительства Армении А.Хатисовым и председателем правительства Азербайджана Н.Усуббековым было подписано мирное соглашение. Стороны договорились решить все спорные вопросы, в т. ч. вопросы границ путем переговоров, а не силой оружия. Предусматривалось, что с момента подписания соглашения ни одно из двух договаривающихся правительств не должно силой оружия подчинять себе не признавшие до того времени его власти районы.

После соглашения от 23 ноября Азербайджан вывел свои воинские части из Зангезура. Но Армения не замедлила направить сюда свои регулярные воинские части, нарушив тем самым указанное соглашение.

Находившийся в это время в Баку английский военный журналист Скотланд-Лидделл сообщал в Лондон, что вслед за подписанием соглашения от 23 ноября "армяне, пользуясь отходом азербайджанских войск, изменнически напали на мусульман в Зангезуре, где разрушили до сорока мусульманских селений".

Касаясь последних событий в Зангезурском уезде в телеграмме от 8 декабря 1919 года Верховному союзному комиссару полковнику В.Гаскелю премьер-министр Азербайджана Н.Усуббеков выразил свои опасения, что при оставлении у армянской части населения Зангезура орудий и пулеметов не имеется гарантий от выступлений их в целях продолжения процесса анархии. Поэтому глава правительства Азербайджана предлагал пос­лать в Зангезурский уезд не позже 5 дней комиссию из американс­ких офицеров для отобрания у армянских банд в Зангезуре ору­дий и пулеметов. В противном случае азербайджанское правительство предупреждало, что будет вынуждено принять со­ответствующие конкретные меры, могущие заставить виновников анархии сознать необходимость соблюдать мирные принципы со­жительства в Зангезуре.

В своей ответной телеграмме премьер-министру Усуббекову от 11 декабря 1919 года В.Гаскель отметил, что телеграмму его "получил и передал министру-прези­денту Армении со следующим добавлением: если эти обвинения после расследования окажутся правильными, это будет самый сильный удар для будущности Армении". Однако все увещевания не оказывали воздействия на Армению, которая не собиралась отказываться от своих агрессивных планов против Азербайджана.

После прибытия в Азербайджан В.Гаскель выступил также с инициативой о создании нейтральной зоны в районах Нахчывана, Шарур-Даралагеза, которые ранее, в мае 1919 года были переданы английским командованием под контроль правительства Армении. Однако Армении не удавалось установить твердую власть над этими территориями, подавляющую часть населения которых составляли тюрки. В этот период восстания тюркского населения охватили почти всю территорию Иреванской губернии. Особенно упорны выступления были в Беюк-Вединском районе, которые закончились полным разгромом армянских сил, которые были отброшены к самой Иревани.

Вопрос об образовании нейтральной зоны из Нахчыванского и Шаруро-Даралагезского районов был предметом длительного обсуждения между полковником В.Гаскелем и азербайджанским правительством. Предложение Гаскеля о нейтрализации Нахчывана и Шаруро-Даралагеза было оформлено им в виде двух проектов. Для согласования этих проектов и выработки одного соглашения выезжал в Тифлис председатель Совета Министров Насиббек Усуббеков, которому не удалось, однако, достигнуть соглашения. При встрече с Гаскелем пред его отъездом в Париж министр иностранных дел Азербайджанской Республики М.Ю.Джафаров изложил ему точку зрения азербайджанского правительства на образование нейтральной зоны и заявил, что правительство не будет оказывать ему противодействия по управлению проектируемой им нейтральной зоны.

В ответ на это Гаскель выразил благодарность правительству за такое решение. Однако никакого соглашения с Гаскелем по установлению нейтральной зоны правительство Азербайджана так и не подписало, не дало никаких письменных обязательств в этом отношении (за исключением письменного заявления о не противодействии), хотя, Гаскель очень этого добивался, чтобы иметь, по-видимому, какой-нибудь документ для Парижа, где бы у него было бы доказательство результатов своей работы на Южном Кавказе.

Однако проект Гаскеля об установлении нейтральной зоны не был принят и армянским правительством, которое увидело в этом окончательное разрешение карабахского и зангезурского вопросов в пользу Азербайджана.

Таким образом, миссия Гаскеля так и не внесла никаких изменений в статус-кво, который сложился в территориальном конфликте между Арменией и Азербайджаном. Деятельность Гаскеля запомнилась лишь инициативами, которые не нашли практического осуществления.

В то же время Гаскель остался весьма доволен азербайджанским правительством. В частной беседе с представителем Грузии Гаскель, касаясь Азербайджана, охарактеризовал азербайджанское правительство, как группу энергичных, деловых людей, успевших сделать многое, несмотря на множество препятствий, особенно подчеркнув, что миролюбивая внешняя политика Азербайджана производила на него особенно благоприятное впечатление.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана