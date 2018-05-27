«Историческая призма»: АДР. Недолгая, но яркая жизнь во имя азербайджанского народа

Образование Азербайджанской Демократической Республики в мае 1918 года является яркой страницей в истории азербайджанского народа. Это событие представляет собой логический итог тех общественно-политических и социально-экономических процессов, которые берут свое начало с XIX века. Включение в первой половине XIX века Северного Азербайджана в состав Российской империи дало мощный толчок росту национального самосознания азербайджанских тюрков, которые стали постепенно самоиденцифировать себя не только по религиозному признаку - с мусульманами, но и по этническому признаку - с тюрками.

Большую роль в этом сыграли азербайджанские просветители, яркие представители азербайджанской интеллигенции. В условиях, когда в первой половине XIX века у азербайджанских тюрков не было еще политических партий и национальной печати, процесс пробуждения национального сознания происходил на страницах азербайджанской литературы, которая постепенно стала приобретать черты европейского модерна. Начало этому процессу положили бессмертные произведения Мирзы Фатали Ахундова, заложившие развитие нового реалистического направления в развитии азербайджанской литературы. Впервые в произведениях М.Ф.Ахундова подвергались критике сложившийся веками патриархальный общественно-экономический уклад жизни азербайджанских тюрок, инертный образ мышления, который не укладывался в современные требования жизни.

Идея свободы личности и мысли, освобождения сознания от религиозных предрассудков, приобщения к передовым европейским ценностям составляли основную философию работ М.Ахундова, были подхвачены и получили дальнейшее развития в произведениях Н.Везирова, А.Ахвердиева, Дж.Мамедгулизаде, М.А.Сабира. С 1875 года стала издаваться первая мусульманская газета "Экинчи", которая пыталась адекватно отражать азербайджанскую действительность во всей её пестрой палитре. На страницах "Экинчи", которым было положено начало азербайджанской национальной печати, его редактор Гасан бек Зардаби пытался несколько систематизировать идеи М.Ф.Ахундова, придав им политическую окраску. Однако, если произведения М.Ф.Ахундова власти ещё как-то терпели, то политический уклон "Экинчи" терпеть не собирались. В 1877 году, после издания 56 номеров, газета была закрыта. Позже были закрыты также идейные продолжатели "Экинчи"- газеты "Зия Кавказия" и "Кешкюль".

Наступил период некоторого застоя, который продолжался до 1905 года. Революционные события в Российской империи дали новый мощный толчок национальному движению, которое стало приобретать яркий политический оттенок. Азербайджанское общество стало активно политизироваться. Появились первые политические партии и организации, общества, стала формироваться первая плеяда политических деятелей. Вновь стали издаваться газеты на родном языке, многие из которых были печатными органами политических партий.

Активную роль в этом процессе играла азербайджанская интеллигенция, получившая образование в передовых вузах России и Западной Европы, меценатская деятельность национальной буржуазии. Важным детонатором создания политических партий стали межэтнические столкновения между армянами и тюрками, спровоцированные армянскими террористическими организациями. На этой волне появились первые национальные партии - "Гейрат" (Честь) во главе с Алекпер беком Рафибековым, "Дифаи" (Защита) во главе с Ахмед беком Агаевым, "Мудафие" (Оборона) во главе с Исмаил ханом Зиятхановым, которые открыто декларировали, что их целью является защита жизни и имущества мусульманского населения от армянского террора.

Особой заботой национальной интеллигенции этого периода было укоренение в самосознании азербайджанских тюрков их этнической идентичности - выделения себя из большой мусульманской семьи. В этот период в своих работах видные деятели азербайджанской интеллигенции А.Гусейнзаде, М.Э. Расулзаде и другие пытались создать теоретическую базу данного перевоплощения.

С началом Первой мировой войны азербайджанское национальное движение вступает в заключительный этап своего развития на пути к созданию национального государства. В различных кругах готовятся проекты о будущем политическом устройстве Кавказа, в том числе Северного Азербайджана. Важным этапом на этом пути стало свержение монархии в Российской империи в феврале 1917 года.

На проходившем с 1 по 11 мая в Москве I Всероссийском съезде мусульман России М.Э.Расулзаде выдвигает идею о национально-территориальной автономии Азербайджана в составе будущей демократической федеративной Российской республики. Однако данный эволюционный процесс был прерван Октябрьским переворотом 1917 года. Пришедшие к власти в России большевики вскоре полностью отошли от тех обещаний, которые они давали народам России и мусульманам Востока в первые дни своей власти.

Вскоре стало ясно, что большевики пытаются восстановить границы прежней империи и рассматривают лозунг право наций на самоопределение лишь по классовому принципу, т.е. для рабочих и крестьян. Этот путь вел к гражданскому противостоянию внутри наций.

Для укрепления своей власти в Северном Азербайджане большевики выбрали путь межэтнического столкновения, а точнее, использования одной нации против другой. Результатом данной политики стал геноцид азербайджанских тюрков в марте-мае 1918 года на территории Бакинской губернии. Эти кровавые события вкупе с острыми противоречиями внутри правительства Закавказского Сейма по вопросу о путях дальнейшего развития региона, взаимоотношений с соседними государствами привели к его распаду 26 мая 1918 года.

Вслед за провозглашением независимости Грузии, 28 мая Мусульманский Национальный совет провозгласил образование Азербайджанской Республики. Тем самым термин Азербайджан впервые приобрел политическое значение, хотя относился лишь к части его исторической территории.

Провозглашение Азербайджанской Республики носило цивильный характер. Была принята декларация независимости, состоявшая из 6 пунктов, которые содержали основные принципы внутренней и внешней политики Азербайджанской Республики. Основными из них были обеспечение свободного развития всех граждан республики независимо от их национальной, религиозной, социальной принадлежности и пола. Сохранение дружественных отношений со всеми государствами и особенно с соседними. Источником власти провозглашался азербайджанский народ, а формой государственного правления являлась Парламентская республика.

Функции первого парламента республики выполнял Национальный Совет, который был распущен после перенесения столицы республики 16 июня 1918 года в Гянджу. Национальный Совет вновь был созван 16 ноября 1918 года уже в Баку. Согласно принятому Национальным Советом 20 ноября 1918 года закону о Парламенте, он состоял из 120 депутатов. Здесь были представлены представители всех национальностей, проживающих на территории республики. Кроме азербайджанцев среди депутатов парламента были армяне, русские, грузины, немцы, поляки и евреи. Впервые на Востоке женщины наравне с мужчинами получали избирательные права. Парламент начал свою работу 7 декабря 1918 года. Его председателем заочно был избран Алимардан бек Топчибашев, который так ни разу и не председательствовал на его заседаниях, поскольку руководил мирной делегацией на Парижской конференции. Его полномочия осуществлял доктор Гасан бек Агаев, который был избран заместителем спикера. Среди политических сил в составе Парламента были представлены отдельно армянская фракция и фракция партии "Дашнакцутюн". То есть, в высший законодательный орган Азербайджанской Республики были допущены даже те силы, которые выступали с территориальными притязаниями к Азербайджану и в конечном итоге были против независимости республики.

Короткий период существования республики не позволил правительству провести выборы в парламент. Форма парламентской республики приводила к частым правительственным кризисам, которые происходили не только по причине непоследовательности и половинчатости реформ, но и под влиянием изменения внешнеполитической конъюнктуры и борьбы за влияние в правительстве представителей тех или иных политических партий и групп, представленных в парламенте. За период своего существования сменилось пять правительств, которые в разное время возглавляли Фатали хан Хойский и Насиббек Уссубеков. Отсутствие достаточного количества подготовленных кадров по различным отраслям вынуждало членов правительства часто занимать несколько министерских постов. Например, Ф.Хойский в первых трех кабинетах одновременно замещал пост премьер-министра, военного министра, министра иностранных дел.

За короткий период своей деятельности парламент и правительство республики приняло целый ряд важных законодательных актов. Среди них важное значение имели закон о языке, флаге, армии, денежных знаках, гражданстве, национализации образования, Бакинском университете, учреждении полномочных представительств республики в других странах и т.д.

Самым крупным достижением на международной арене стало признание высшим Советом стран Антанты 11 января 1920 г. де-факто независимости Азербайджанской Республики.

Среди экономических проектов, которые правительству так и не удалось осуществить, особое место занимала аграрная реформа и организация экспорта нефти в Европу. Кроме того, что это сильно ухудшало финансовое положение республики, этим умело пользовались местные большевики, которые использовали данные трудности для организации вооруженных выступлений крестьян в уездах республики и рабочих забастовок в столице.

К числу неосуществленных актов во внешней политике Азербайджанской Республики можно отнести установление добрососедских отношений с Армянской республикой и Советской Россией. С первой не удалось урегулировать территориальные проблемы, поскольку Армения грезила границами, в которые должны были войти азербайджанские территории (Карабах, Зангезур, Нахчыван, Шарур-Даралаяз, Сурмали), где по численности армяне составляли меньшинство. Территориальный конфликт с Арменией вынуждал правительство постоянно держать значительную часть вооруженных сил на западных границах, что оголяло границы с Россией.

Что же касается отношений с Советской Россией, то здесь вообще вопрос ставился таким образом, что Азербайджанская Республика, как и другие молодые республики Южного Кавказа должны были распрощаться со своей независимостью и вернуться в границы новой советской империи. Отсутствие у западных союзников четкого плана в отношениях с молодыми республиками Южного Кавказа, которые колебались между признанием и вежливым равнодушием, в конечном итоге стоило южнокавказским республикам потери политической самостоятельности и поглощения Советской Россией.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана