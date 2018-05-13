"Историческая призма": 1918-1919 гг. Подковерные игры Армении вокруг Азербайджана

Первое кратковременное присутствие английских войск на Южном Кавказе, в том числе в Северном Азербайджане в августе-сентябре 1918 года завершилось поспешным их отступлением в Северный Иран в условиях пред­видения неминуемого захвата Баку наступающими на город азербайджано-турецкими войсками. Однако данное отсутствие продолжилось недолго. После поражения Османской Турции в Первой Мировой войне и вывода турецких войск с территории Азербайджана английские войска 17 ноября 1918 года вновь вошли в Баку уже под командованием генерала В.Томсона.

В своем обращении к населению, опубликованном несколько дней спустя после прибытия английских войск в Баку, генерал Томсон довольно четко определил задачу союзнических держав: "...что целью посылки союзных войск на Кавказ является водворение общественной безопасности на этой российской территории, расположенной между Черным и Каспийским морями, наблюдение за выполнением условий перемирия, которое гарантировано Турции союзниками, и поддержание закона и порядка, имея в виду, что окончательные решения примет мирная конференция, которая разрешит все вопросы, касающиеся данной территории". Настойчиво повторяя о принадлежности Кавказа к территории России, союзники и, прежде всего, Англия, механически отметали вопрос о признании независимости южнокавказских республик.

В последующем взаимоотношения британских оккупационных властей с основными политическими силами, действовав­шими в этот период на Кавказе, а имен­но: с правительствами южнокав­казских республик и командованием вооруженных сил Юга России во главе с генералом Антоном Деникиным были необычайно сложные. С одной стороны, английское командование поддерживало генерала Деникина и молодые республики для предотвращения проникновения Красной Армии в регион. С другой стороны, попытки генерала Деникина восстановить Россию в границах 1914 года вступали в противоречия с планами, прежде всего, правительств Азербайджана и Грузии сохранить свою независимость. Поэтому, с одной стороны, Великобритания посредством формальных деклараций признавала право на существование новых государств, но с другой, вынуждена была поддерживать в борьбе с большевистской Россией силы генерала Деникина, который не скрывал свое враждебное отношение к молодым государствам региона и стремление восстановить прежние границы империи. В этом противоречивом положении англичане также пытались выступить в роли третейского судьи для разрешения территориальных конфликтов между республиками.

Данные конфликты вынуждали англичан постоянно вмешиваться в них, посылая свои войска в те или иные горячие точки для усмирения сторон. При этом критерии или политические сообра­жения, которыми руководствовались британские военные власти, оказывая под­держку той или иной из конфликтующих сторон, были самые различные. Однако во всех случаях британское командование неизменно руководство­валось политической целесообразностью. Было ясно, что у английского командования не имелось готовых рецептов по решению территориальных противоречий между государствами, поэтому приходилось вырабатывать их на ходу, исходя из складывающейся в регионе военно-политической конъюнктуры. При этом главным основополагающим принципом был не поиск и наказание виновных, а умиротворение конфликтующих сторон, недопущение перерастания территориальных противоречий в крупномасштабные военные действия. Подобный ход событий мог отвлечь внимание от создания единого блока против большевистской экспансии.

Для разрешения армяно-азербайджанского территориального конфликта вокруг Карабаха и Зангезура английское командование выбрало модель территориального обособления зоны конфликта путем создания здесь особой администрации - генерал-губернаторства под юрисдикцией Азербайджана. Контроль над ним англичане осуществляли через своего военного представителя, входившего в руководство администрации с правом решающего голоса. Однако армянская сторона была крайне недовольна подобным решением и считала, что, если нельзя передать управление Карабахом и Зангезуром Армении, то надо уч­редить здесь английское генерал-губернаторство, не подчиненное ни одной из претендующих сторон. Однако, губернатором Ка­рабаха и Зангезура в январе 1919 года был назначен представитель Азербайджана.

С первых же дней существования Карабахского генерал-губернаторства армянское правительство и представители так называемого "Армянского национального совета Карабаха и Зангезура" забросали английское командование письмами, телеграммами и обращениями, в которых выражали протест по поводу создания особой администрации в Карабахе и Зангезуре, подчиненной правительству Азербайджана. При этом армянское правительство называло Карабах и Зангезур "неотъемлемыми частями" своей территории, направив в Герус даже государственного комиссара А.Шахмазяна. Армянский национальный совет даже предлагал выделить армянскую часть Зангезура и Карабаха в отдельное генерал-губернаторство во главе с английским офицером, не подчиненным азербайджанскому правительству.

В письмах представителей Армянского национального совета, направленных в марте 1919 года правительству Армении и его комиссару в Карабахе и Зангезуре, ставилась задача добиться ликвидации азербайджанского генерал-губернаторства, введения армянских представителей Карабаха и Зангезура в состав делегации Армении на Парижской мирной конференции, создания в регионе единого командования, обеспечения его опытными командирами, оружием, деньгами и т.д. Но после того, как командование британских войск в Карабахе устами полковника Д.Шательворта 3 апреля 1919 года подтвердило признание генерал-губернатора Х.Султанова единственной высшей властью и призвало население беспрекословно выполнять все его приказы, действия англичан стали более последовательными.

8 мая 1919 года в донесении дипломатического представителя Армении в Грузии сообщалось, что генерал В.Томсон на основе рапортов полковника Д.Шательворта и майора Монк-Мэссона о положении в Карабахе и Зангезуре пришел к выводу, что правопорядок в регионе нарушается по вине представителей правительства Армении, которые подстрекают армянское население к неповиновению властям Азербайджана. В мае 1919 года представитель правительства Армении А.Шахмазян, а позже и другой представитель Армении М.Арзуманов были выдворены англичанами из региона.

Решительные действия англичан оказали определенное влияние на политические настроения армянского населения Карабаха и Зангезура и их лидеров. Благодаря настойчивости англичан армянская часть Карабаха и Зангезура была временно до решений Парижской конференции сохранена в границах Азербайджана. Этот вариант взаимоотношений между армянским населением региона и правительством Азербайджана был закреплен соглашением от 22 августа 1919 года. Хотя это соглашение не остановило армянских сепаратистов, поддерживаемых правительством Армении, от противоправных действий, однако оно могло быть для Азербайджана важным правовым документом в дальнейших переговорах о статусе региона.

Справедливости ради надо отметить, что именно по требованию английского военного командования в марте 1919 г. Андраник и его банды были вытеснены из территории Карабаха и Зангезура.

В отличие от карабахского вопроса, бешеная кампания лжи и клеветы, развернутая армянскими националистами вокруг Нахчыванского района, как якобы плацдарма турок, пытавшихся сохранить свое влияние в регионе и отрезать Армению от османских вилайетов, населенных армянами, сыграла решающую роль в ликвидации англичанами Юго-Западной Кавказской Республики и Тюрко-Аразской республики и передаче в мае 1919 года данного региона, в котором армянское население составляло значительное меньшинство, под управление Армении.

Последний фактор сыграл решающую роль в том, что Армении так и не удалось установить твердый контроль над переданными ей территориями и приходилось постоянно посылать войска и иметь кровопролитные битвы с тюрко-мусульманским населением в Агбабе, Зоде, Зангибасаре, Ведибасаре, Шарур-Нахчыване. В некоторых случаях, как это было в Ведибасаре, армянская армия терпела поражения и отступала с большими потерями.

В целом, давая характеристику британскому военному присутствию на Кавказе (1918-1919), необходимо отметить, что она зависела от многих обстоя­тельств и, прежде всего, от возможности держать значительные военные силы в регионе, в котором были переплетены интересы различных держав, и накопилось множество этнических противоречий. Великобритания не хотела связывать свои руки какими-либо долговременными обязательствами перед местными политическими образованиями и брать на себя всю ответственность за положение в регионе. С другой стороны, Великобритания вынуждена была считаться с позицией и интересами других членов Альянса. Поэтому свое присутствие в регионе она считала временной мерой, а решение территориальных конфликтов между вновь образованными республиками рассматривала в рамках окончательного решения вопроса будущего устройства России на переговорах в Париже. Последовательно придерживаясь данной позиции на протяжении всего периода своего присутствия в регионе, Англии не удалось окончательно решить ни один из территориальных конфликтов между южнокавказскими республиками.

После вывода английских войск из Южного Кавказа (за исключением гарнизона в Батуми) в конце августа 1919 года правительство Великобритании, осознавая, что существуют силы, которые могли в любое время вызвать падение молодых республик, послало в Тифлис дипломатическую миссию под руководством Оливера Уордропа. Британский посол был проинструктирован подстраховать британские интересы, предоставить моральную поддержку и советы правительствам Грузии, Азербайджана и Армении без вовлечения английского правительства в любую форму продолжительного обязательства.

В задачи посла входило также предотвращение вражды между странами Южного Кавказа, а также между странами и Деникиным. На основе донесений представителя британской дипломатической миссии на Южном Кавказе, охватывающих период с октября 1919 г. по апрель 1920 г., можно воссоздать масштабы катастрофы, постигшие азербайджанцев в Иреванской губернии, Зангезуре и Карабахе, где безоружные мирные жители уничтожались вооруженными силами Армении и иррегулярными армянскими отрядами. Эти же донесения лишний раз доказывают отсутствие у союзников четкого плана в отношениях с молодыми республиками Южного Кавказа, отражают разброд в политических кругах западных держав, которые колебались между признанием и вежливым равнодушием.

В конечном итоге это стоило южнокавказским республикам потери политической самостоятельности и поглощения Советской Россией.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана