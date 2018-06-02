Проармянские конгрессмены не смогут испортить отношения США с Азербайджаном

Защита армян конгрессменами США - Кристофером Смитом и Бредом Шерманом - никак не повлияет на отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыхов, передает Day.Az.

Депутат сказал, что связи между США и Азербайджаном являются долгосрочными и опираются на интересы двух государств.

"Азербайджан отметил, что находится рядом с США как в борьбе против терроризма, так и с точки зрения помощи ходу военных операций в Афганистане и доказал свою позицию своими действиями и работой. США также постоянно выражают свою поддержку Азербайджану, высоко оценивают заслуги Азербайджана в энергетической безопасности Европы, его вклад в диверсификацию поставок энергоресурсов в Европу. Не случайно, что в открытии "Южного газового коридора" принимал участие представитель Госдепартамента США, а Президент Дональд Трамп в своем письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выразил свою готовность к дальнейшей совместной работе", - отметил Садыхов.

Депутат сказал, что все это является показателем уровня государственных отношений между Азербайджаном и США. Но не секрет, что в США существует очень сильное армянское лобби.

"Это лобби ведет очень активную политическую деятельность. Активность лоббистов заключается в том, что они могут прибрать к рукам различных конгрессменов, сенаторов, привлекают их на свою сторону", - сказал Садыхов.

По словам депутата, по этой причине отдельные лица время от времени озвучивают заявления, которые не соответствуют реальности, и противоречат государственной политике США.

Садыхов добавил, что каждый раз кандидаты на президентских выборах в США дают обещание армянам, что 24 апреля якобы будут использовать выражение "армянский геноцид".

"Но Дональд Трамп - единственный президент, который в преддверии выборов не давал такого обещания. Потому что Трамп не выдвигался от партии. Поэтому зависимость Трампа от армян не ощущается", - отметил депутат.

Депутат сказал, что некоторые конгрессмены, попав под влияние армянской диаспоры, время от времени высказывали мнения, противоречащие политике США.

"Заявления такого рода людей не окажут влияния на отношения между США и Азербайджаном. Эти попытки совершенно малозначимы. Отношения Азербайджана с США строятся на государственном уровне", - сказал Садыхов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook