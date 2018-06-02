"Задолбали!" - Россияне о засилье армян и Армении - ФОТО

В Армении так привыкли к лояльности со стороны российских СМИ, что появление критических материалов в адрес "революции" Пашиняна буквально вызвало шок. Правда о закулисье переворота в Ереване, точнее ее озвучивание из уст "стратегического союзника", очень не понравилось армянской стороне. Разоблачения ангажированности Пашиняна Западом и русофобского характера его крайне непрофессиональной команды в Армении уже названы результатом работы азербайджанского лобби.

Ладно, выступления в российских СМИ в Армении считают происками коварного врага. А как быть с многочисленными комментариями к новостям, к статусам в соцсетях российских пользователей, в которых они выражают свое отношение к предательству Армении и царящей там антироссийского истерии. Удивляться такому отношению не стоит, оно оправданно. И глупо было бы думать, что проросийские заявления Никола Пашиняна могли кого-то обмануть. Потому что состав команды нового премьера говорит сам за себя и громче любых заявлений.

Армянская сторона утверждает, что в российских СМИ и соцсетях развернута целенаправленная и кем-то якобы управляемая кампания. Мол, что же до сих пор молчали, и вдруг...

Российские пользователи соцсетей издеваются над якобы народной революцией в Армении, над потугами новой власти казаться большими европейцами, чем они есть. Действительно, в начале 21-го века в Армении выбрали премьером первого встречного. В Армении выбирают премьерами любого, кто выйдет на улицу? - иронизируют пользователи соцсетей. А самого Никола Пашиняна называют неучем.

В Армении возмущены таким отношением, почему-то забывая о том, что собственные СМИ просто пылают ненавистью к России, не говоря уже о соцсетях, где не выбирают слов, топча и унижая своих благодетелей.

И только немногие понимают всю пагубность для Армении этого процесса. Например, политолог Микаэл Золян, написавший в Facebook: "В новом правительстве не очень много людей, имеющих связи с Россией, хорошо понимающих Россию, знающих, как найти общий язык с русскими. А многие из тех, при помощи которых бывшая власть лоббировала в России, сегодня фактически оказались в противоположном лагере. Это очень опасная ситуация".

Султан Керим