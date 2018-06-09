Грузинский суд назначил дату позора для армянской церкви - ПОДРОБНОСТИ

Преступная вотчина Гарегина Второго не намерена прекращать провокации против Грузинской церкви. Несмотря на разглагольствования о "новом этапе" в армяно-грузинских отношениях, армянская сторона не оставляет надежд официально присвоить грузинское историческое духовное наследие.

7 июня в Тбилиси должно было пройти судебное слушание по иску ААЦ против Грузинской церкви. По объективным причинам слушание не состоялось. Отложено оно было уже во второй раз после того, как назначалось на 1 мая. Теперь решено провести заседание 14 июня.

Защитники армянских фальсификаторов расстроены таким затягиванием вопроса. Они прямо рвутся в бой, желая как можно скорее вырвать старинную церковь, расположенную в самом центре Тбилиси с прилегающими к ней территориями в армянское владение.

Защищающая интересы ААЦ адвокат Института толерантности и многообразия (TDI) в Грузии Гванца Ломия уверена, что у армянской стороны есть все доказательства.

"Мы представим на суде все доказательства, которые имеем. Нельзя, чтобы на территории храма была построена новая церковь, принадлежащая другой конфессии", - цитируют армянские СМИ.

Ломия фактически обвинила Грузинскую церковь во лжи, точнее - в заблуждении.

Отметим, что по утверждениям Грузинской патриархии, на месте ставшего предметом спора храма ранее располагалась православная церковь. Однако армянская епархия уже раздобыла "доказательства", свидетельствующие, что храм принадлежал армянам с начала веков, а плиты с надписями на грузинском к делу не относятся.

Церковь была официально передана на баланс Грузинской патриархии 26 июля 2017 года, и с того момента у грузинской стороны болит голова от бесконечных и истеричных нападок ААЦ. В начале этого года грузинская епархия ААЦ подала в суд на Государственный реестр Грузии, требуя переписать историю тбилисской церкви. ААЦ обвиняет Грузию в фальсификации документов, "поскольку ее армянское происхождение не вызывает никаких сомнений, и это доказано всеми имеющимися фактами, архивными материалами".

Грузинская сторона очень правильно делает, что не относится серьезно к "доказательствам" армянских оппонентов в данном случае. Цена таких "доказательств" хорошо известна. К сожалению, всем народам нашего региона приходилось страдать от наглости армянских фальсификаторов, не особо разбирающихся в средствах при подтасовке и подделке фактов. Если фальшивкой оказываются "доказательства" двухтысячелетней давности, то что может помешать армянским националистам подрисовать цифры не столь давней истории?

Как заявил СМИ после заявления ААЦ о судебном иске секретарь Каталикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, отец Микаэль Ботковели, в патриархии спокойно относятся к планам армянской епархии оспорить принадлежность церкви в судебных инстанциях. "У них есть право подавать в суд. Это им решать. Но в нашем распоряжении все доказательства грузинского происхождения этой церкви", - отметил Ботковели, выразив уверенность, что если армянская епархия действительно подаст в суд, "этот суд станет для них великим позором".

Позор армянской церкви отложен до 14 июня. Но он неминуем.

Зульфугар Ибрагимов