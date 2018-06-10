Как всемирно известный повар провокатора Лапшина до истерики довел - ПОДРОБНОСТИ

Вчера в СМИ прошла новость о самоубийстве известного телеведущего CNN Этнони Бурдена, шеф-повара, совершавшего кулинарные путешествия по миру и готовившего на этой основе передачи под общим названием "Неизвестные места".

Подробности смерти не сообщаются, известно только, что он покончил с собой и был обнаружен в отеле его другом и коллегой - французским шефом Эриком Рипертом. Что могло случиться? - гадают журналисты и почитатели его передачи.

Но родным и близким покойного следует обращаться за выяснением причин такого шага успешного повара не к следователям, а к российско-израильскому блогеру Александру Лапшину. У него уже есть версия смерти Бурдена, которой он поспешил поделиться с человечеством на своей странице в Facebook.

По мнению Лапшина, смерть Бурдена "может быть связана с его фильмом про Карабах"...

Внимание! В этом месте следует выключить свет, задернуть шторы и включить фонарик, чтобы лучше видеть чудовищ, которые вот-вот начнут появляться из темного угла.

"Как вы считаете, смерть знаменитого американского телеведущего Этнони Бурдена связана с его фильмом про Карабах?" - задает сам себе вопрос господин Лапшин. И сам же отвечает, мол, конечно, ведь из Баку Бурдену день и ночь грозили после его фильма.

Для усиления впечатления он напоминает про Антона Носика, который, дескать, тоже помер после посещения Карабаха и которому тоже "угрожали".

Уточним, что Носик умер от внезапной остановки сердца как раз год назад, на даче у друзей в Подмосковье. Вряд ли среди его друзей могли находиться "азербайджанские шпионы", которые что-то там подсыпали ему в бокальчик.

Но если все так страшно, как говорит Лапшин, то возникает справедливый вопрос к нему самому: а почему, собственно говоря, в таком случае, ты жив, Сашок?

По законам жанра, он должен был возглавить список "жертв", а не сидеть где-то с удобствами и развращать пользователей соцсетей своими видениями. Ведь у азербайджанской стороны были все возможности наказать его. При этом его почему-то освободили, но протянули "длинные руки" за океан, "отомстив" повару, который, скорее всего, не понимал, куда едет и что при этом нарушает. Вряд ли армянские, с позволения сказать, друзья ему об этом рассказывали.

Все это, конечно, ерунда, но что-то подсказывает, что статус Лапшина в Facebook вызван мистическим страхом. Нет, не перед "местью" из Баку - верить в это было бы слишком даже для него. Впрочем, во что верит или не верит главный лапшист русскоязычной блогосферы, мы не знаем. Однако можно не сомневаться, что второй случай смерти "коллег" по пропаганде сепаратистского режима Карабаха заставил его понервничать. Шутка ли - в июле 2017-го умирает Носик, в июне 2018-го - Бурден. Следуя больной логике перетрусившего блогера, летом будущего года должна прийти его очередь? Мамочки... Наверняка, Лапшин уже бегает по гадалкам и экстрасенсам и пытается узнать, не подстерегает ли злой рок и его драгоценную персону и как можно отвести "проклятье".

Нет сомнений, что Лапшин прекрасно понимает, что виноват, что ведет себя по-хамски, что нарушает законы, провоцирует азербайджанскую сторону и плюет на международное законодательство. Но что поделать - платит армянский агитпроп только за такую работу.

Ну, а чтобы его немного успокоить, специально для господина Лапшина приведем данные из СМИ. Вот, например, что пишет "МК" со ссылкой на мировые медиа: "Энтони (Бурден) признавался, что употреблял тяжелые наркотики, причем с 13 лет. Но решил завязать. "Я наркоман, у меня нет выхода", - сказал он, имея в виду, что не имеет права больше колоться. Возможно, именно на этой темной стороне биографии телеведущего надо искать ответ на вопрос о причине его смерти".

А еще издание приводит фото из соцсетей, выставленные американским телеведущим незадолго до смерти. На фото запечатлен в странном виде тот самый Эрик Рипер, обнаруживший его тело в отеле, и цитата из фильма "Заводной апельсин".

Примечательно, что после турне в Карабах повар в соцсетях благодарил рок-певца Сержа Танкяна за то, что "тот сделал возможной его поездку в Армению".

Бедняга, он до конца своих дней так и продолжал думать, что побывал в Армении...

Зульфугар Ибрагимов