Лапшин многократного пользования: армянские кукловоды вспомнили о Сашеньке

Это конгениально. Проармянский провокатор Александр Лапшин, кокетливо продолжающий именовать себя блогером, опубликовал статью во французской газете "Le Monde". Ясное дело, что пасквиль этот был целиком и полностью посвящен очернению нашей страны и тиражированию лжи, фантазий и фобий близкого друга карабахских сепаратистов.

Самое пикантное во всей этой писанине - утверждение Лапшина о том, что он не занимается политикой. Сашенька прикидывается шлангом, а тем временем все его действия в отношения Азербайджана - самая что ни на есть политика. И у этой политики есть конкретный заказчик - армянская сторона. Это армяне пригласили Лапшина на оккупированные территории Азербайджана. Это они же пытались высосать ништяки для себя после справедливого ареста Сашеньки.

Сейчас он использует известную французскую газету для обвинений в адрес Беларуси и Азербайджана. Имеет место такой полет фантазии автора, что у несведущего читателя может сложиться впечатление, что Лапшин является прототипом Джеймса Бонда. Реальность же, естественно, совсем иная. Перед нами использованное и выкинутое армянской стороной средство пропаганды.

Сколько стоит пропагандист Сашенька, знают лишь он сам и его армянские спонсоры. Это их личные, интимные отношения. Нас интересует совсем иное. Например, юридическая безупречность операции по доставке Лапшина в Баку. А тут все в порядке - запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина обоснован юридически. Ведь, в рамках СНГ существует соглашение о выдаче лиц в случае их уголовного преследования.

Против Лапшина в нашей стране были возбуждены уголовные дела. Он является человеком, незаконно посетившим оккупированные азербайджанские территории, вошедшим в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

При этом являющийся гражданином России и Израиля Лапшин совершал поездки в гости к карабахским сепаратистам, зная, что те, кто посещает Нагорный Карабах, являются невъездными в Азербайджан. Но и это еще не все. Нарушивший законы нашей страны и находившийся на тот момент в "черном списке" МИД АР блогер пробрался в Баку, но по украинскому паспорту, в котором его имя написано было, как Олександр, а не Александр. Посетив нашу страну, Лапшин принялся хвастаться тем, как ввел в заблуждение наших пограничников.

То есть, пацан упрямо шел на провокации. За что и получил по заслугам. Лапшин провел 7 месяцев в азербайджанской тюрьме, после чего был помилован и экстрадирован в Израиль. Сейчас он сочиняет небылицы об ужасах своего пребывания в бакинской тюрьме. Но этот бред сивого мерина легко опровергается заявлениями посещавших Лапшина в заточении дипломатов.

К примеру, пресс-атташе посольства РФ в Азербайджане Денис Апашкин тогда заявил, что "представители посольства России в Азербайджане убедились в том, что права находящегося под следствием в бакинском СИЗО блогера Александра Лапшина соблюдаются в полном объеме, жалоб на условия содержания у него нет". О том же говорили и представители посольства Израиля в Азербайджане. И их заявления стоят гораздо больше всех фантазий Лапшина, который, к тому же, находясь под угрозой получения тюремного срока, помнится, пел совсем иные песни.

Достаточно прочитать о том, что он заявил в своем последнем слове, перед вынесением приговора суда. Там было и раскаяние по поводу поездки на оккупированные территории Азербайджана. Было и утверждение, что он не осознавал, какой вред и страдания могли нанести его высказывания и поступки азербайджанскому народу. Кроме того, Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Все это было. И это - первично. Ну а нынешние повествования, все эти фантазии использованного пропагандиста карабахских сепаратистов не стоят и ломаного гроша. Хотя, безусловно, армянские кукловоды Сашеньки будут еще не раз пытаться стимулировать его на новые провокации. Ни на что иное у обоих фигурантов данной комбинации не хватает ни ума, ни совести.

Акпер Гасанов