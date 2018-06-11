В России отказались наказывать Леонтьева за правду об Армении - ЕЩЕ ОДИН ПРОВАЛ ЕРЕВАНА

После того, как в конце минувшей недели армянская диаспора России в очередной раз получила отказ правоохранительных органов в привлечении к уголовной ответственности известного российского историка Олега Кузнецова за книгу об армянском терроризме, сегодня стало известно еще об одном провале агитпропа.

Федеральная Служба по надзору в сфере связи, информационных технологией и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассмотрела жалобу Первого Армянского Интернет Телевидения по поводу публицистов Михаила Леонтьева и Михаила Юрьева в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

Напомним, что известный журналист, глава пресс-службы "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире радио "Комсомольская правда" эмоционально высказался по поводу организованной Западом "бархатной революции" в Армении. Армения является для России обременением, подчеркнул он и заявил: "Хотите соскочить? Пожалуйста. Катитесь колбаской и прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом!". По словам Леонтьева, "народ, который существует только потому и благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права! Никакой Армении бы не было, если бы не мы!"

Так вот, Роскомнадзор, как отмечается в ответном письме структуры, проанализировал содержание указанных в обращении выпусков программы "ГлавТема", вышедших в эфире радиоканала "Радио "Комсомольская правда" 26.04.2018 и 03.05.2018 в 20:00 по московскому времени, а также размещенных в Интернете на сайте сетевого издания "Комсомольская правда" и нарушений по закону не установил, пишет издание "Аравот".

Аналитики госведомства также оценили мнения радиоведущих про армянский народ как уважительными и подчеркнули, что их высказывания лишены неприязни, нетерпимости и не содержат признаков экстремизма. Роскомнадзор объясняет происшествие фактором прямого эфира, где невозможно предугадать заранее о том, что может сказать приглашенный в студию гость и в таких случаях закон освобождает редакцию от ответственности.

Письмо подписано начальником управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Татьяной Денискиной.

"Нарушений требований ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - Закон), а также Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не установлено. Жанр аналитического шоу, в котором создана программа "ГлавТема", предполагает обсуждение актуальных новостей и событий с участием политических и общественных деятелей, журналистов, которые высказывают различные точки зрения на обсуждаемые темы. В вышеуказанных выпусках гости программы М. Леонтьев и М. Юрьев рассуждают на политические и социальные темы, в частности, на тему российско-армянских политических отношений. В ходе обсуждения участники затрагивают исторические аспекты развития политических отношений между Россией и Арменией, моделируют ситуацию разрыва политических отношений с Арменией и рассуждают о последствиях такого решения. При этом участники беседы акцентируют внимание на равном положении народов России и Армении, уважительно отзываются об армянском народе как о собратьях России. В программе отсутствуют проявления неприязненного, нетерпимого отношения к представителям армянской национальной группы, не упоминаются какие-либо негативные моральные качества, отрицательные свойства или пороки, присущие армянскому народу и проявляемые в его поведении.

Следует отметить, что программа "ГлавТема" идет в прямом эфире, когда невозможно предугадать заранее то, что может сказать приглашенный в студию гость. Согласно ст. 57 Закона редакция освобождается от ответственности за распространение сведений, если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи. Высказывания гостей программы "ГлавТема", вызвавшие столь широкий общественный резонанс среди армянской диаспоры, могут входить в противоречие с отдельными моральными, этическими нормами, однако признаков экстремизма они не содержат. Требование о соответствии содержания материалов средств массовой информации морально-этическим общепризнанным нормам не установлено законодательством Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в связи с чем, Роскомнадзор не имеет соответствующих полномочий и законных оснований для принятия мер реагирования в отношении радиоканала "Радио "Комсомольская правда"", - говорится в письме, полученном армянской стороной из Роскомнадзора.

Таким образом, армянский агитпроп снова проиграл. И тут как нельзя лучше прослеживается позитивная (для всех, кроме армянства) тенденция, о которой как раз говорил в последнем интервью Day.Az Олег Кузнецов. Отношение российских чиновников к армянам стало меняться. Это видно по многим признакам, в том числе по отношению правоохранителей к его собственному вопросу, которое сегодня в корне отличается от того, каким оно было еще три года назад. То есть формируется тенденция, говорящая о том, что засилью армянской пропаганды в России и возможностям диаспоры и лобби давить на российские государственные и правоохранительные структуры приходит конец.

Тем не менее, история того же историка Кузнецова показывает, что Михаилу Леонтьеву еще рано расслабляться. Управляемая Ереваном диаспора выбрала очередной объект для травли, и попытки наказать журналиста, рискнувшего сказать правду об Армении, еще будут продолжаться.

Зульфугар Ибрагимов