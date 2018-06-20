Али Ахмедов: Потрясшая в свое время Азербайджан проблема беженцев теперь стала проблемой, сотрясающей весь мир

Потрясшая в свое время Азербайджан проблема беженцев теперь стала проблемой, сотрясающей весь мир.

Об этом в среду на мероприятии в связи с Всемирным днем беженцев сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, более одного миллиона человек из 10 миллионов населения Азербайджана находится в положении беженцев и вынужденных переселенцев, то есть каждый из 10 человек является беженцем.

"Сравнивая число населения в мире с числом беженцев, на сотни человек приходится один беженец. Это показывает степень серьезности проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане. Очевидно, что в мире царит несправедливость, что привело к проблеме беженцев и вынужденных переселенцев", - сказал Али Ахмедов.

По его словам, если игнорируется проживание в таком положении более одного миллиона человек в Азербайджане, не уделялось должного внимания во время возникновения в Азербайджане данной проблемы, надо было предполагать, что эта проблема, выйдя за рамки одной страны, охватит весь мир.

"В то время Азербайджан предупреждал, но этому не уделялось должного внимания. Поэтому потрясшая тогда Азербайджан проблема беженцев стала проблемой, сотрясающей весь мир", - отметил Али Ахмедов.

Вице-премьер сказал, что в результате усилий правительства в Азербайджане острота проблемы беженцев и вынужденных переселенцев относительно снизилась.

"Весь мир должен устранить проблему беженцев, должен приложить усилия, чтобы эта проблема еще больше не усугублялась. Считаю, что те организации, которые не прислушивались к Азербайджану, сегодня прислушаются", - добавил вице-премьер.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook