В Каспийское море не пустят корабли вооруженных сил третьих стран - ПОДРОБНОСТИ

Пятерка прикаспийских государств договорилась о недопущении присутствия на Каспийском море вооруженных сил третьих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в проекте конвенции о правовом статусе Каспийского моря, одобренного российским кабмином.

Как отмечается в статье 3 проекта Конвенции, "деятельность Сторон на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов", в числе которых - "неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам".

Кроме того, деятельность "пятерки" должна осуществляться на основе принципа "осуществления плавания в Каспийском море, прохода в (из) него исключительно судами под флагом каждой из сторон".

Пятерка прикаспийских государств также договорилась о том, что военные корабли, подводные лодки и другие транспортные средства одной из сторон, которая осуществляет проход через территориальные воды, не имеют права захода в порты и постановки на якорь в пределах территориальных вод другой стороны. Исключение составляют случаи, когда "на это имеется соответствующее разрешение или это необходимо вследствие непреодолимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздушным судам, терпящим бедствие".

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