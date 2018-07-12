Айдын Сафиханлы: При угрозе нацбезопасности важна принципиальная позиция каждого гражданина Азербайджана

Произошедшие в Гяндже события - это покушение на национальную безопасность и государственность, которые также направлены на нарушение общественного порядка и стабильности.

Об этом в четверг сказал Trend глава аппарата омбудсмена, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы, передает Day.Az.

По его словам, успехи, достигнутые сегодня Азербайджаном, решающее слово страны в формировании политики, проводимой как на региональном, так и глобальном уровне, беспокоят некоторые политические силы, поэтому делаются попытки совершить различные провокации, оказать давление на страну.

Сафиханлы отметил, что для правовой оценки гянджинских событий Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана, ведутся соответствующие следственные действия.

"Безусловно, окончательная правовая оценка будет дана по завершении следственных действий. Вместе с тем, говоря о последствиях гянджинских событий и конкретных преступных деяниях, следует отметить, что совершено преступление против жизни и здоровья людей, общественной безопасности, правительства. Поскольку это является открытой угрозой правам и свободам граждан, национальной и государственной безопасности, то безотлагательно должно быть пресечено в рамках закона, совершившие преступление должны быть наказаны по всей строгости закона. Когда Азербайджанское государство, государственность, национальная безопасность и национальные интересы сталкиваются с угрозой, государство и каждый гражданин должны стараться пресечь это и продемонстрировать принципиальную позицию", - сказал Сафиханлы.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, подозреваемый в убийстве одного из офицеров полиции, выполнявшего служебный долг в ходе незаконной акции 10 июля в Гяндже, сообщила позже пресс-службы МВД Азербайджана.

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