Али Гасанов: События в Гяндже дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность

16 июля 2018 12:42

События в Гяндже дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал на мероприятии, посвященном второй годовщине попытки государственного переворота 15 июля, проведенном в посольстве Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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