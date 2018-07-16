Али Гасанов: События в Гяндже дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность
16 июля 2018 12:42 829
События в Гяндже дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность.
Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал на мероприятии, посвященном второй годовщине попытки государственного переворота 15 июля, проведенном в посольстве Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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