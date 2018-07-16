Все, пытавшиеся посягнуть на стабильность в Азербайджане, получат достойное наказание

Гянджинские события в очередной раз подтвердили, что никому не удастся нарушить стабильность, создать противостояние в Азербайджане.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов, передает Day.Az.

По его словам, на проведенном Президентом Ильхамом Алиевым 13 июня совещании с участием правоохранительных органов обсуждались последние события в Гяндже.

"Недавно мы стали свидетелями, что намерения определенных сил, желающих нарушить стабильность в Азербайджане, и намерения представителей данных сил за границей, воспользовавшись ситуацией, создать смуту в Гяндже, закончились провалом. Азербайджанский народ продемонстрировал мудрость, государство в результате принятых профессиональных мер пресекло провокационный, коварный заговор, направленный против независимого Азербайджана", - сказал Садыгов.

Напомнив о ликвидации одного из преступников, виновного в смерти двух офицеров полиции, охранявших общественный порядок, а также аресте второго, депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев высоко оценил отвагу офицеров полиции.

Садыгов сказал, что сейчас самой главной задачей является поимка лиц, которые для реализации своих грязных намерений хотят нарушить верховенство закона.

"Правоохранительные органы высокопрофессионально выполняют данную работу. Президент Ильхам Алиев также сказал, что все причастные к данным преступлениям будут наказаны. Уверен, что все, нарушившие закон, попытавшиеся нарушить общественный порядок, нанести людям вред и в целом посягнуть на нашу стабильность, будут найдены, предстанут перед судом и получат соответствующее наказание", - сказал депутат.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

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